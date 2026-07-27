¿Habrá fin de semana largo en agosto?: confirmaron cuándo será el próximo feriado

El Gobierno Nacional confirmó la fecha del próximo feriado nacional en Argentina. Y se conocieron cuántos descansos extras quedan en el 2026.

Ya se confirmó que quedan cinco fin de semana largo en lo que resta en 2026.

A pocos días del comienzo de agosto , ya muchas personas se preguntan si habrá un feriado que de paso a un descanso extra. Qué decisión tomó el Gobierno Nacional.

Luego del fin de semana largo que se registró durante julio por el Día de la Independencia, muchas personas ya miran el calendario en busca los próximos descansos. Y ya se confirmó que quedan cinco fin de semana largo en lo que resta en 2026.

El calendario oficial ya confirmó la fecha de cuándo será el próximo feriado nacional en Argentina. De acuerdo a la información oficial, el 17 de agosto, día en que se homenajea al General José de San Martín, es el feriado más cercano.

Este año cae un lunes, por lo tanto, surge la pregunta de si habrá fin de semana largo en el octavo mes del año.

El 17 de agosto está establecido como el día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. En esta ocasión y según lo establecido por el Gobierno Nacional, la fecha no se modificará ya que se trata de un feriado nacional trasladable, pero el feriado se mantiene el lunes.

De esta manera queda confirmado que habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Qué se conmemora el 17 de agosto

Un 17 de agosto falleció el General José de San Martín, considerado el Padre de la Patria y una de las figuras más importantes de la historia argentina. Además, tuvo un papel fundamental en la independencia de Argentina, Chile y Perú.

San Martín murió el17 de agosto de 1850, a las 15:00 horas, a los 72 años de edad. Su fallecimiento ocurrió en su casa ubicada en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, en la costa norte de Francia.

Cuáles son todos los feriados que quedan en el 2026

Agosto: lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

lunes 17 por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. Septiembre: sin feriados nacionales.

sin feriados nacionales. Octubre: lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable). Noviembre: lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado). Diciembre: lunes 7 por el Día no laborable con fines turísticos; martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible), y viernes 25 por Navidad (inamovible).

Fines de semana largos confirmados en 2026

15 al 17 de agosto.

10 al 12 de octubre.

21 al 23 de noviembre.

5 al 8 de diciembre.

25 al 27 de diciembre.

Días no laborables con fines turísticos

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Diferencia entre feriado y día no laborable

La diferencia entre ambos conceptos es clave desde el punto de vista laboral. Esta distinción impacta tanto en la organización de las empresas como en la remuneración de los trabajadores.

Este 2026 tendrá varios feriados, findes XL y días no laborables, ideales para hacer turismo.

Según la ley 27.399 de nuestro país, el Gobierno nacional puede establecer hasta tres feriados o días no laborales con fines turísticos cada año.