Crece la tensión con Brasil por los dichos de Milei: convocaron de urgencia al embajador argentino

El mandatario hizo un paralelismo entre el "riesgo kuka" con el "riesgo lula", lo trató de burro y basura socialista. Además denunció una "campaña anti-argentina".

"No hay antecedentes": la respuesta de Brasil ante los agravios de Milei.

En las últimas horas la tensión entre Argentina y Brasil aumentó tras los dichos del presidente Javier Milei sobre Lula da Silva y su gobierno. El Ministerio de Relaciones exteriores de Brasil convocó al embajador Daniel Raimondi para que brinde explicaciones sobre lo ocurrido.

Durante su participación en el lanzamiento presidencial de Flavio Bolsonaro este sábado en San Pablo, el mandatario argentino hizo un paralelismo entre el "riesgo kuka" con el "riesgo lula" , lo trato de "burro", "presidiario" y "basura socialista", como también denunció una supuesta "campaña antiargentina" impulsada desde el país vecino.

Según diplomáticos citados por el Diario Folha de San Pablo, el embajador argentino fue citado como respuesta a los insultos de Javier Milei contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante el mismo evento a quien trató de "basura calva".

La citación del diplomático argentino se produjo apenas horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, un gesto que representa una señal de protesta diplomática y que refleja el deterioro de la relación entre ambos gobiernos.

"No hay antecedentes": la respuesta de Brasil ante los agravios de Milei

Otra de las declaraciones del argentino que generaron una fuerte repercusión en Brasil, fueron sus dichos en una entrevista. Allí, acusó a la administración de Lula da Silva de haber sido el principal financista de una campaña en contra de la Argentina. Milei también había acusado al Gobierno de México y al Partido Demócrata de Estados Unidos.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil", había afirmado Milei durante su paso por La Rural, y agregó: "Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?", lanzó en su diálogo con Radio Mitre.

Respecto a sus dichos en el acto de Bolsonaro, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil,indicaron a través de un comunicado que "no hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño".

"Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial", indicaron.

El respaldo del jefe de Gabinete Santilli a Javier Milei

Diego Santilli, jefe de Gabinete, habló sobre el cruce diplomático con Brasil y remarcó que en el pasado, el presidente y líder del Partido Socialista"dijo barbaridades del Presidente".

En diálogo con Luis Majul por LN+, habló también sobre la decisión del país vecino de llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires y citar a su par argentino en Brasilia: "No se rasguen las vestiduras".

"¿Nos estamos olvidando de las cosas que se decían? Que se iban a vender órganos en la Argentina, las barbaridades sobre la figura del presidente, entonces candidato. No nos olvidemos" insistió.

Frente a esta situación, desde la Casa Rosada indicaron a Infobae que "lo diplomático y lo comercial corren por cuentas separadas en este caso".