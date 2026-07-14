Calendario oficial de feriados 2026: confirman cuándo llega el próximo finde largo en Argentina 2026

El siguiente feriado del calendario generará tres días seguidos de descanso . Cuál es y qué pasa si lo trabajo.

El comienzo de julio 2026 nos regaló un fin de semana largo producto del feriado por la conmemoración de la Independencia y el día no laborable con fines turísticos, generando cuatro días de descanso. Y quienes busquen saber cuándo será el próximo período similar , la respuesta es que habrá que esperar cerca de un mes.

El siguiente feriado en el calendario oficial pertenece a la categoría de los “ trasladables ”, por lo que el Gobierno nacional puede decidir moverlo para generar otro fin de semana largo. Sin embargo, este año no será necesario, ya que coincide directamente con un lunes , generando naturalmente tres días seguidos de descanso y sin actividades laborales obligatorias para la mayoría.

El siguiente fin de semana largo del año tendrá lugar a mediados de agosto por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín . El fallecimiento del “Padre de la Patria”, ocurrido en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, se recuerda cada 17 de agosto , fecha que se estableció como feriado desde 1933.

De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días compuesto por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. Conocer estas fechas con anticipación permite organizar escapadas turísticas familiares, armar planes o simplemente descansar.

El próximo feriado conmemora la muerte del general José de San Martín.

Qué pasa si trabajo el feriado del 17 de agosto

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables:

Feriados Nacionales

Si el empleado no trabaja : el día feriado se abona como si fuera una jornada normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a ese día.

: el día feriado se abona como si fuera una jornada normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a ese día. Si el empleado trabaja: el empleador debe pagar la remuneración normal del día con un recargo del 100%. Esto significa que se paga el doble de lo que correspondería a una jornada habitual.

Días no laborables

Es el empleador quien tiene la facultad de decidir si su emprendimiento tiene o no actividad, a excepción de determinadas empresas que deben permanecer en actividad. Por tal motivo, es indiferente si el empleador decide que el establecimiento tenga actividad o no ese día, y el salario del trabajador no se verá afectado, sino que se liquidará como un día más.

Al 2026 aún le quedan varios feriados, findes largos y días no laborables, ideales para hacer turismo.

Todos los feriados que quedan en 2026

Los feriados se dividen en dos: los inamovibles (aquellos que caen en una determinada fecha y se mantienen en ese día) y los trasladables (aquellos que pueden moverse de su día original para generar un fin de semana largo de tres o cuatro jornadas). También están los denominados “feriados puente”, instalados por el Gobierno nacional con el objetivo de juntar varios días de descanso y promover en el turismo. Sin embargo, técnicamente estos últimos no son feriados, sino “días no laborables”, por lo que no todos los trabajadores pueden aprovecharlos.

Este es el calendario de feriados 2026 para lo que resta del año:

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Viernes 1ro de enero de 2027: año nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.

El calendario de feriados impulsa el turismo interno y facilita la planificación de viajes en todo el país.

Cuándo terminan las clases en 2026

Para quienes ya quieran ir planificando las vacaciones del próximo verano, un dato clave es saber cuándo termina el ciclo lectivo vigente. De acuerdo al calendario oficial, no todas las provincias cerrarán las clases en la misma fecha. Esto se debe a que cada jurisdicción ajusta el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas, siempre cumpliendo con los 190 días de clases obligatorios por ley.

El calendario de fin de clases es el siguiente: