Los estrenos de cine que se vienen para las vacaciones de invierno 2026

El cine prepara algunos títulos para estrenar durante julio. Cuál es la plataforma que también tiene una propuesta fuerte para este mes.

El mundo cinematográfico ya cumplió con distintos estrenos programados para julio y continúa con la presentación de distintos productos que estarán en distintos medios durante el mes. En medio de un presente eclipsado por el estreno de Toy Story 5 , hay un largo listado de estrenos, detallados a continuación.

Disney Plus apuesta fuerte durante julio de 2026 con una programación que combina franquicias históricas, nuevas producciones originales, documentales y eventos en vivo. Entre los lanzamientos más destacados aparecen la segunda temporada de X-Men '97 , el esperado regreso de Soy Luna , una nueva entrega de la saga Descendientes y el estreno de Furia .

Además, el mes estará marcado por la llegada de El Diablo Viste a la Moda 2, una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine y la moda, que traerá de regreso a personajes icónicos interpretados por grandes figuras de Hollywood. Con una propuesta pensada para diferentes públicos, Disney+ busca reforzar su catálogo con contenidos que abarcan desde la acción y la fantasía hasta el drama, el suspenso y los espectáculos musicales en vivo.

X-Men '97 regresa con una nueva temporada cargada de acción

El primer gran estreno del mes llega este 1 de julio con la segunda temporada de X-Men '97, la continuación de la emblemática serie animada inspirada en los mutantes de Marvel. La nueva entrega retoma los acontecimientos posteriores a la crisis temporal que provocó la dispersión de los integrantes del equipo en distintas líneas temporales.

Ahora, los personajes deberán encontrar la manera de reunirse mientras enfrentan nuevas amenazas y un contexto cada vez más hostil para los mutantes. La historia también profundizará en los conflictos derivados de la desaparición del grupo y en el crecimiento de movimientos de intolerancia que amenazan la convivencia entre humanos y mutantes. La temporada contará con nueve episodios. En su estreno estarán disponibles los tres primeros capítulos, mientras que los restantes se lanzarán semanalmente.

Boda sangrienta 2 llega con una nueva lucha por la supervivencia

El 2 de julio será el turno de Boda sangrienta 2, secuela de la exitosa historia protagonizada por Samara Weaving. En esta nueva entrega, Grace volverá a enfrentarse a situaciones extremas mientras distintas familias se disputan el control de una misteriosa organización secreta. La película promete mantener el tono de suspenso, humor negro y violencia que convirtió a la producción original en una de las favoritas del género.

El Esposo suma suspenso al catálogo de julio

Entre las novedades orientadas al thriller destaca El Esposo, que se estrenará el 4 de julio. La trama sigue a un hombre cuya vida cambia de manera drástica cuando su esposa es secuestrada tras un incidente ocurrido durante una reunión social. Mientras intenta encontrarla, se convierte en el principal sospechoso del caso. La historia combina investigación policial, tensión psicológica y giros narrativos que pondrán al protagonista en una carrera contrarreloj para demostrar su inocencia y rescatar a su pareja.

Descendientes regresa con una nueva aventura en el País de las Maravillas

El universo juvenil de Disney continuará expandiéndose con el estreno de Descendientes: Un malvado País de las Maravillas, disponible desde el 17 de julio. La producción vuelve a reunir a Red y Chloe, quienes deberán enfrentar las consecuencias de haber alterado acontecimientos del pasado.

Lo que parecía una solución terminará desencadenando nuevos problemas cuando surja una amenaza inesperada vinculada al País de las Maravillas. Las protagonistas tendrán la misión de corregir los errores cometidos y evitar que el nuevo villano altere definitivamente el equilibrio de su mundo. La película combinará música, fantasía y aventuras, elementos que han convertido a la saga Descendientes en una de las franquicias juveniles más exitosas de Disney.

Tom Hiddleston explora los secretos de Pompeya

El 23 de julio llegará una de las apuestas documentales más importantes del mes con Pompeya: Más allá del tiempo. La producción de National Geographic contará con la participación de Tom Hiddleston, quien recorrerá algunos de los hallazgos arqueológicos más recientes relacionados con la antigüedad romana

A través de entrevistas con especialistas, historiadores y arqueólogos, el documental analizará nuevas evidencias sobre la erupción del Vesubio y los descubrimientos que siguen modificando el conocimiento sobre una de las tragedias más estudiadas de la historia.

Soy Luna vuelve con nuevos desafíos y personajes

Uno de los estrenos más esperados por el público latinoamericano será el regreso de Soy Luna. La nueva serie, titulada Soy Luna: Volver a rodar, estará disponible a partir del 24 de julio y marcará el regreso de Karol Sevilla en el papel que la convirtió en una de las figuras juveniles más populares de la región.

La historia mostrará a Luna enfrentando una nueva etapa de su vida luego de atravesar un accidente que la mantuvo alejada del patinaje. Su regreso al Jam & Roller estará acompañado por nuevos personajes, canciones inéditas y conflictos personales que la obligarán a replantearse sus vínculos con antiguos amigos y enfrentar desafíos completamente diferentes a los que vivió en el pasado. La producción apunta tanto a los seguidores originales de la serie como a una nueva generación de espectadores.

Furia apuesta por el drama policial y la investigación criminal

El 27 de julio llegará una de las producciones más ambiciosas del mes dentro del género policial. Se trata de Furia, creada por Elizabeth Meriwether. La historia sigue a una agente del FBI interpretada por Emmy Rossum, quien lidera una intensa búsqueda para capturar a una asesina serial. A medida que la investigación avanza, la protagonista comenzará a involucrarse emocionalmente con el caso hasta el punto de poner en riesgo su equilibrio personal. La serie explorará la delgada línea que separa la búsqueda de justicia de la obsesión, incorporando elementos de suspenso psicológico y drama criminal.

El Diablo Viste a la Moda 2: uno de los grandes estrenos del año

Sin dudas, uno de los lanzamientos más esperados de julio será El Diablo Viste a la Moda 2, que llegará al catálogo el 29 de julio. La secuela marca el regreso de Anne Hathaway como Andy Sachs y de Meryl Streep en el icónico papel de Miranda Priestly.

La historia volverá a desarrollarse en el competitivo universo editorial de la revista Runway, donde los personajes deberán adaptarse a los cambios de una industria transformada por la tecnología, las redes sociales y las nuevas tendencias de consumo. La expectativa alrededor de esta producción es enorme debido al impacto cultural que tuvo la película original y al regreso de un elenco que marcó a toda una generación de espectadores.

Disney+ transmitirá en vivo el Lollapalooza Chicago 2026

Además de películas y series, Disney+ también apostará por los eventos en directo. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la plataforma ofrecerá la transmisión en vivo del Lollapalooza Chicago 2026 a través de Hulu en Disney+. Los usuarios podrán seguir algunas de las actuaciones más importantes del festival sin necesidad de asistir presencialmente, ampliando así la oferta de contenidos musicales dentro del servicio.

Un mes clave para Disney+

Con estrenos que abarcan distintos géneros y públicos, julio se perfila como uno de los meses más importantes del año para Disney+. La plataforma combinará el regreso de franquicias consolidadas como X-Men '97, Soy Luna y Descendientes con nuevas apuestas de suspenso, documentales de gran producción y eventos musicales en vivo.

A esto se suma la llegada de El Diablo Viste a la Moda 2, una de las películas más esperadas de 2026, que promete convertirse en uno de los contenidos más vistos de la temporada. La estrategia busca fortalecer el catálogo con propuestas capaces de atraer tanto a los seguidores de las grandes franquicias como a quienes buscan nuevas historias para descubrir durante el mes.