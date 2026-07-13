Natalia Oreiro publicó una foto inédita con su hijo, Merlín Atahualpa

Natalia Oreiro volvió a conmover a sus millones de seguidores con un gesto tan simple como significativo. La actriz y cantante uruguaya aprovechó la celebración del Día del Padre en Uruguay para compartir una imagen muy especial que despertó la nostalgia de sus fanáticos y, además, permitió ver una de las pocas postales públicas de su hijo , Merlín Atahualpa Mollo.

Fiel a su estilo, la artista optó por un homenaje cargado de emoción en lugar de un extenso mensaje. A través de sus historias de Instagram publicó una fotografía de archivo en la que aparecen su padre, Carlos Oreiro, y su hijo durante un evento formal. La imagen , acompañada únicamente por la frase "Feliz día pá", rápidamente captó la atención de quienes siguen de cerca cada paso de la protagonista de innumerables éxitos en la televisión y la música.

La publicación llamó especialmente la atención porque Merlín, fruto de la relación entre Natalia Oreiro y el músico Ricardo Mollo , mantiene un perfil extremadamente reservado. El adolescente nació en 2012 y actualmente tiene 14 años, pero son muy escasas las ocasiones en las que sus padres permiten que aparezca en redes sociales o en eventos públicos.

Precisamente por esa decisión familiar de preservar su intimidad, cada fotografía en la que aparece el hijo de la actriz genera una enorme repercusión entre sus seguidores. En esta oportunidad, además, se trata de una imagen tomada varios años atrás, donde Merlín luce mucho más pequeño, lo que permitió a los fanáticos recordar el paso del tiempo y destacar el fuerte vínculo que mantiene con su abuelo materno.

Quién es Carlos Oreiro

El homenaje también puso nuevamente el foco sobre Carlos Oreiro, una figura muy importante en la vida de la actriz. Empresario de perfil bajo, junto a su esposa, Mabel Iglesias, dirige Dormiflex, una compañía reconocida dentro de su rubro en Uruguay. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que otra de sus grandes pasiones es el fútbol.

Carlos es un reconocido simpatizante de Rampla Juniors, club al que sigue desde su infancia en la Villa del Cerro. En distintas entrevistas recordó que su amor por esos colores nació cuando era niño y continúa intacto con el paso de los años. Esa pasión deportiva también fue transmitida a Natalia, quien nunca ocultó el profundo cariño que siente por sus raíces uruguayas.

En más de una oportunidad, el padre de la artista recordó con orgullo el momento en que su hija decidió dejar Uruguay para instalarse en Buenos Aires cuando apenas tenía 17 años. Aquella decisión marcó el comienzo de una carrera internacional que terminaría convirtiéndola en una de las artistas uruguayas más reconocidas del mundo. Según contó Carlos en una entrevista con el diario El País de Uruguay, toda la familia respaldó aquella determinación desde el primer momento. Siempre confiaron en que Natalia podría cumplir sus objetivos si continuaba trabajando con la dedicación que la caracterizaba desde muy joven.