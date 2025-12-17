Natalia Oreiro habló de la crianza de su hijo que va a cumplir 14 años y no usa celular

Natalia Oreiro protagonizó una charla profunda para el canal de YouTube de Infobae. Tras recibir el Martín Fierro de Oro en la edición de Cine y Series, la artista habló de todo pero hizo foco en la crianza y educación de su hijo Atahualpa , fruto de su matrimonio con Ricardo Mollo , voz y líder de Divididos.

Desde el comienzo, la artista dejó en claro que el último año fue puro vértigo: la intérprete de La mujer de la fila está rodeada de proyectos, rodajes y alterna el brillo de la alfombra roja con la búsqueda diaria de equilibrio y sentido. “Me gusta eso como me gusta maquillarme y salir en una alfombra roja o ponerme una tanga para una foto. No me gusta encasillarme en un lugar. Me gusta mucho la jardinería. Soy una arquitecta frustrada, siempre me gustó”, contó.

En ese clima, la entrevista la llevó a un terreno clave: el de la exposición pública y sus consecuencias en la vida de Atahualpa, quien está comenzando la etapa adolescente. Natalia fue directa: “Tiene casi 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”. Ante la pregunta sobre cómo es lidiar con otras familias, la actriz subrayó el valor del consenso y la paciencia: “Y... hay que consensuar entre las familias, si no es muy difícil. Si tiene un grupo de pertenencia que están todos muy hiperconectados, realmente es difícil porque él siente que se queda afuera. Si en su grupo más cercano lográs consensuar con las familias, es más fácil. Él también está muy acompañado desde la escuela en ese planteo. En su curso son 38 compañeros, de los cuales entre 12 o 14 todavía están con esto de no tener hasta los 14. Y a los 16 sería la entrega del teléfono que se le llama inteligente.”

Para la actriz, el desafío está en construir la espera y fomentar hábitos positivos. “Tenés que darle herramientas y no es un ‘porque no’, sino explicar por qué no. Y cada familia es un mundo. Es una decisión muy personal, pero bueno, si me preguntan, eso es lo que pienso”, sentenció, insistiendo en que el secreto está en “darle otras cosas, que le tomen gusto a otras cosas”, aseguró. En su casa, eso implica visitas a librerías, carpintería, herrería, origami y deportes.

La mirada de Natalia Oreiro sobre los jóvenes y la hiperconectividad

De esa manera, Natalia Oreiro habló sobre la dificultad de los jóvenes para autogestionarse ante la sobreexposición, la presión de la tecnología y el imperativo de acompañar, más allá de la consigna prohibitiva. “Si vos le ponés sal a un plato antes de probarlo, es difícil que después te guste algo diferente”, comentó.

Otro de los tópicos que tomó relieve en la charla fue la música. Consultada sobre si esa pasión había quedado relegada ante tanto proyecto en cine y televisión, Oreiro fue honesta: “Es parte de mí. Yo siempre fui una actriz que canta. Mi primera incursión musical fue en Un argentino en Nueva York. Cuando fui al casting me preguntaron si cantaba y yo dije, ‘por supuesto’. Lo hacía en el coro de la escuela. Y dije ‘claro que canto’. Bueno, cantá un tema. No sé qué canté y quedé”.

“Yo entregué mi contrato discográfico en mi tercer disco porque estaba girando y yo quería ser actriz dramática... Era otro momento. En ese entonces, estaba muy separado lo que era la actriz de televisión y la cantante pop. Me acuerdo que una vez fui a un casting en San Martín y no me lo tomaron porque era de otro universo. Ni siquiera es que no daba con el perfil; era por los límites del ambiente”, reconoció, mostrando la dificultad de cruzar fronteras profesionales en un contexto mucho menos permeable que el actual.