Caza ilegal: secuestraron armas, municiones y fauna silvestre protegida en un allanamiento

El operativo fue realizado por Delitos Ambientales y Fauna provincial tras una denuncia. Hallaron armas, animales protegidos faenados y rescataron un ejemplar con vida.

Un importante procedimiento policial permitió desarticular una presunta actividad ilegal vinculada a la caza de especies protegidas , tras una investigación que derivó en el secuestro de armas de fuego, municiones, elementos de caza y pesca, y fauna silvestre , tanto faenada como viva.

Como resultado del operativo, una persona fue demorada e imputada por infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna y por tenencia ilegal de arma de fuego.

La investigación se inició el pasado 13 de diciembre a partir de una denuncia recepcionada por la Dirección Provincial de Fauna, en la que se alertaba sobre la existencia de una persona que estaría cazando animales de la fauna silvestre, incluyendo especies protegidas por la normativa vigente. A partir de esa presentación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que dispuso las primeras medidas.

En el marco de las tareas investigativas, personal de la División Delitos Ambientales logró individualizar el domicilio del sospechoso. Con los elementos reunidos, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el magistrado interviniente. El procedimiento se concretó durante este martes a la mañana, con la participación de efectivos de Delitos Ambientales y de la División Robos y Hurtos, junto a personal de la Dirección Provincial de Fauna.

caza ilegal elementos secuestrados (1)

Lo que encontraron durante el allanamiento

Durante el allanamiento, los efectivos realizaron un amplio secuestro de elementos vinculados a la presunta actividad ilegal. Entre los objetos incautados se destacó un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, además de municiones de distintos calibres, un cargador calibre .22, una mira telescópica con su correspondiente calibrador y otros elementos comúnmente utilizados para la caza furtiva.

En el interior del inmueble también se hallaron numerosos restos de animales de fauna silvestre faenados. Según se informó oficialmente, se secuestraron ejemplares de piche, truchas, carpa, astas de ciervo, partes de jabalí, dos choiques y un huevo de choique entero, además de redes de pesca. Varias de estas especies se encuentran protegidas por la legislación nacional y provincial, lo que agrava la imputación.

Uno de los hallazgos más relevantes del operativo fue el rescate de un animal armadillo tipo peludo que se encontraba con vida, encerrado dentro de un tambor. El ejemplar fue puesto inmediatamente a resguardo para su posterior evaluación y reinserción, conforme a los protocolos establecidos por la Dirección Provincial de Fauna.

caza ilegal elementos secuestrados (2)

Como parte de las medidas dispuestas en la causa, también se procedió al secuestro de un teléfono celular perteneciente a la persona investigada, el cual será peritado en el marco de la investigación judicial para determinar posibles vínculos con otras maniobras o personas involucradas en la actividad ilegal.

Además del allanamiento en la vivienda, el operativo incluyó una requisa vehicular sobre una camioneta vinculada al sospechado. En ese procedimiento, los efectivos secuestraron un par de binoculares, elemento habitualmente utilizado para la localización y seguimiento de animales durante la caza.

Tras la finalización del procedimiento, la persona investigada fue demorada y quedó imputada por presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, que protege a las especies silvestres y sanciona su caza, captura o comercialización ilegal, así como también por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.