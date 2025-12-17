Gaido confirmó cuándo se terminará de asfaltar el último barrio del "oeste profundo" de Neuquén

El intendente y parte de su gabinete hicieron una recorrida por el oeste en el marco del programa Orgullo Neuquino donde se están pavimentando 300 cuadras.

El intendente Mariano Gaido y parte de su gabinete, recorrieron en la mañana de este miércoles el barrio Z1 , donde se espera que en tres meses se complete un plan de asfalto , en una de las zonas al límite del ejido, en el oeste profundo de Neuquén . Forma parte del Plan Orgullo Neuquino.

“Realmente ha cambiado la fisonomía del barrio, la calidad de vida y está ordenándose con esta inversión de pavimento que estamos haciendo”, reflexionó Gaido y agregó: “Acá en Z1, en el Oeste profundo, a metros tenemos la última vivienda junto a la barda, donde comienza el ejido de la ciudad, estamos asfaltando 300 cuadras con una inversión de $13 mil millones que es histórica ”.

“Es el marco de un plan de infraestructura que se lleva adelante desde el gobierno provincial y municipal, Orgullo Neuquino, que estamos desarrollando en toda la ciudad en lo que es el plan de asfalto más importante en la historia de la ciudad”, afirmó el intendente y luego continuó “así como estamos acá en Z1, también lo estamos haciendo en Valentina Sur, en el barrio Confluencia. Estamos finalizando y ya pronto a la inauguración en Altos del Limay ; en el barrio Provincias Unidas y lanzando las obras no solamente en Islas Malvinas y Villa Ceferino, sino también en Gran Neuquén Norte”.

Mariano Gaido recorrida El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió el barrio Z1 en el oeste de la ciudad.

Respecto a la obra que recorrió esta mañana, mencionó que no solo el asfalto en Z1 es lo que beneficia a las familias del sector, sino que también se complementan con otras intervenciones en Cuenca XV, calles Chivilcoy, Necochea; lo que será calle Genco y la Bajada de Maida que favorecen a la movilidad urbana de los vecinos y vecinas: "Va a haber un cambio muy importante de movilidad en ese sector. Va a permitir realmente llegar por distintas vías de acceso y descongestionar las que hoy tenemos en uso”.

Barrio Z1 en el oeste de Neuquén: detalle de la obra pública

Sobre los detalles de la obra pública, la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, contó que además se incluyó la obra pluvial, “en la zona todo el escurrimiento es superficial, ya que se encuentra ubicada en la cuenca de la barda. Toda el agua la conducimos por canales a cielo abierto. El sistema pluvial de la cuenca en el sector Z1 está terminado”, dijo y afirmó: “Es una obra que deja al barrio Z1 en muy buenas condiciones, tanto en el aspecto pluvial como en la red vial”.

También contó que durante el avance de las obras, el equipo técnico verifica las conexiones domiciliarias de agua, cloaca y gas. "Cuando pasamos delante de las distintas viviendas, hay que hacer algún tipo de modificación respecto a las profundidades", explicó Bruno, agregando que estos ajustes se realizan en el momento para evitar tener que volver sobre el mismo tema.

Por último, Claudia Seguel, vecina del barrio, agradeció al intendente por las obras: “Estamos muy felices, el asfalto lo veíamos un poco lejos, pero ahora son familias que vienen a vivir ya tienen casi todo el barrio asfaltado. Es la primera vez que nos pasa estar inaugurando viviendas con los cordones cunetas en la mayoría de las cuadras, así que felices por todo esto”, dijo la vecina haciendo referencia a las viviendas que entregará la provincia este jueves.