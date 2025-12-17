Bronca y temor por robos en la UNCo: "Se tiran la pelota entre la Policía y la Universidad"

El intento de robo fue en el sector de Economía, donde "no hay cámaras de seguridad". La víctima intentó denunciar en Comisaría Primera y Policía Federal.

Una estudiante quiso denunciar que le intentaron robar la batería del auto en el estacionamiento de la UNCo , pero relató que no fue posible radicar la presentación porque entre las autoridades policiales y universitarias "se tiraron la pelota". La joven destacó que han aumentado los casos de robos últimamente y buscan una solución.

"Ingresé con mi auto al estacionamiento del sector de la Facultad de Economía intentando sacar una fotocopia. Cuando salgo me veo con el vehículo con el capot levantado , se ve que intentaron robar, pero no pudieron", indicó Ariana a LM Neuquén .

El episodio ocurrió este martes cuando delincuentes dañaron la traba del capot de su vehículo que había quedado estacionado. " Fueron 15 minutos , yo entraba y salía del edificio porque no había señal de internet, entonces para mí me vieron, no alcanzaron a sacar todo", afirmó.

"Quiero que llegue a todos lados porque hay mucha gente que hace la denuncia y queda ahí", indicó Ariana, aunque de todas maneras aseguró que no pudo radicar la denuncia todavía. Según relató, hizo un camino largo consultando a distintas partes, pero cada sector le indicó una cosa distinta.

Sin cámaras, respuestas ni poder denunciar

"Consulto al sector decanato para averiguar que es lo que había pasado, que me muestren las cámaras, y justo da la casualidad de que no había cámaras", dijo la estudiante, que -sin embargo- consiguió un testigo directo.

"La persona de seguridad me dijo que los lavacoches son los que intentaron robarme", apuntó. En este sentido, aseguró "son ellos, justo ahí no da la cámara, ya lo tienen como todo planificado".

Ariana indicó que como estudiante de terciario usa la biblioteca, saca fotocopias, pero también asiste su hermana, a la que podría ocurrirle lo mismo: "ella a veces va con el auto cuando yo no puedo, mi preocupación es que en 15 minutos, yo dejé el auto, y ocurrió el intento de robo".

Siguiendo con el recorrido para recabar información y denunciar, Ariana señaló que intentó hacer un descargo en el decanato sobre la sospecha de los lavacoches y la falta de cámaras, le dijeron que vaya al sector de humanidades, donde le indicaron que correspondía a economía.

Ante la sospecha sobre los lavacoches, le comentaron que en el sector de humanidades "tienen una sola persona habilitada para lavar autos que lleva años en el lugar, pero nunca hubo quejas contra él, a diferencia del chico que tiene en el sector de economía que ya lo tienen fichado de que roba y que trabaja con una chica más".

Al llegar a economía, "me dijeron que no se hacen cargo porque ellos no se hacen cargo de cuidar las pertenencias de los demás, tenés que hacer la denuncia en policía federal, y estás haciendo una acusación grave".

La respuesta la sorprendió negativamente, a lo que opuso: "pero ustedes son los que permiten a estos lava autos, seguridad me dice que no es la primera vez que pasa, que vieron con sus propios ojos que fueron ellos, me dice bueno, pero esto es público no podemos prohibirle a nadie la entrada".

Quiso denunciar en la Policía, pero terminó en el Poder Judicial

"Fui a la Comisaría Primera a hacer la denuncia, de ahí, me mandaron a la Policía Federal la cual ellos me volvieron a mandar a la comisaría N°1 obviamente ya comunicándose entre ellos, avisando que le correspondía tomarme la denuncia, ya que el hecho no fue un robo al establecimiento, sino que fue un intento de robo que me hicieron a mí", señaló.

Acto seguido, Ariana volvió a la comisaría en la cual le dijeron que escanee un QR con el celular y haga la denuncia desde ahí. Sin embargo, terminó haciendo la denuncia en el Poder Judicial porque "fue otra opción que me dio el comisario de la policía federal".

El inconveniente desató la indignación de la joven, sumado a que precisó que el predio de la UNCo "no hay policías, la facultad no se quiere hacer cargo cuando fui a la policía a hacer la denuncia, me decían que no pueden hacer nada".