Brutal ataque a golpes a un menor en Villa La Angostura: dos condenados, pero no irán a la cárcel

"Pudo haber sido otro Fernando Báez Sosa", apuntó el hermano de la principal víctima del ataque. Un tercer atacante acordó el pago de una baja suma de dinero.

Este martes llegó a su fin la instancia judicial por el brutal ataque a un joven neuquino que esperaba el colectivo en Villa La Angostura cuando fue abordado por un grupo de tres varones que lo pateó en la cabeza y en el piso en estado de indefensión. Con un acuerdo entre las partes, dos jóvenes fueron condenados a penas de prisión condicional .

De acuerdo con la investigación del asistente letrado Federico Gayós, la agresión fue cometida el 23 de febrero, cerca de las 7 a partir de un conflicto en un local nocturno y, luego, mediante la búsqueda y el seguimiento de las víctimas hasta la terminal de ómnibus, donde se produjo el ataque. Parte de los hechos quedaron registrados en videos aportados por uno de los jóvenes y por cámaras de seguridad del lugar.

Según la acusación fiscal, Gerardo Daniel Moringa agredió a una de las víctimas cuando se encontraba en estado de indefensión, mediante una patada en el rostro, y luego volvió a atacarla por la espalda y con patadas cuando ya se encontraba desvanecida en el suelo.

En tanto, Santiago Miguel Toledo intervino de manera activa en la agresión, golpeando a la misma víctima con puños y patadas, y además participó en una riña contra un amigo de la víctima que había intentado auxiliarlo.

Por su parte, A.R.C. fue acusado de haber intervenido en esa pelea, propinando golpes de puño y patadas, conducta que fue considerada de menor relevancia y resuelta mediante una suspensión de juicio a prueba.

Qué implica el acuerdo para tres atacantes, uno sin condena

La audiencia culminó con el pacto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF), la querella en representación de la víctima. Las defensas de los imputados también homologaron el acuerdo.

En función de lo solicitado por las partes, el juez de garantías Ignacio Pombo fijó las penas de ejecución condicional: 3 años de prisión para Moringa y 1 año y 6 meses para Toledo.

Además, ambos deberán cumplir reglas de conducta durante los plazos fijados, con un mínimo de 2 años. De ese modo, tendrán que fijar residencia, someterse al control judicial, abstenerse de cometer nuevos delitos y mantener una prohibición de contacto y acercamiento respecto de las víctimas, familiares y testigos.

En tanto, firmaron una salida alternativa para un tercero, que en vez de ser condenado, firmó la suspensión de un juicio a prueba por el plazo de un año, con reglas de conducta y la prohibición de contacto y acercamiento.

Además, como parte de la salida alternativa, el imputado se comprometió a resarcir económicamente a la víctima, que dio su conformidad, mediante el pago de una suma equivalente a 100 litros de gasoil premium al valor vigente en Villa La Angostura, en un plazo de 15 días. En caso de que el acusado incumpla alguna de las condiciones, el proceso volverá a la instancia actual y podrá avanzar hacia el juicio.

"Pudo haber sido otro Fernando Báez Sosa"

"Solo agradezco a dios tener a mi hermanito vivo, pudo haber sido otro Fernando Báez Sosa", expresó el hermano de la víctima, Gonzalo Yáñez, quien impulsó el pedido de justicia en distintos medios y redes sociales.

Como resultado del ataque, la víctima menor de edad sufrió serias lesiones en su rostro, como una fractura de mandíbula y la pérdida de varias piezas dentales por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

"En unos días se iba a estudiar ingeniería a Córdoba. Sueño que quedó frustrado hoy, producto del proceso de rehabilitación que tendrá que pasar", expresaron desde la familia.

Mientras difundía la búsqueda de testigos del ataque, Yáñez utilizó las redes sociales para agradecer las muestras de cariño y solidaridad recibidas, y se refirió especialmente a la segunda víctima: "gracias a su amiguito que no se separó nunca de él... Un amigo de fierro siendo menor de edad también y agradezco mucho a toda aquella gente que se ha preocupado y enviado un mensaje de apoyo".