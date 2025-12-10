Violencia de género digital: ordenan medidas para proteger a una adolescente de Neuquén
La menor, de Villa La Angostura, denunció mensajes ofensivos anónimos en la plataforma Tellonym. La justicia busca identificar a los agresores.
La justicia neuquina ordenó medidas para detener la violencia de género digital que sufre una estudiante de quinto año de Villa La Angostura. La adolescente denunció ante las autoridades las agresiones anónimas registradas en la plataforma online Tellonym.
Según la joven, se habrían publicado mensajes ofensivos en la aplicación de mensajería. Por este motivo, la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, ordenó que la plataforma deberá suprimir dichos contenidos y comentarios.
El caso
En su denuncia, la adolescente, que actualmente cursa quinto año en un colegio de la localidad de Villa La Angostura, aseguró que tras tener un conflicto con un estudiante de otro establecimiento y tras una denuncia penal que este último formuló en su contra, comenzó a recibir agresiones de carácter anónimo.
Luego de analizar las pruebas, la magistrada consideró que existen “elementos suficientes para encuadrar las conductas denunciadas como violencia de género en su modalidad digital, en una de sus manifestaciones específicas como lo es el ciberbullying”. Asimismo, precisó que “se impone la aplicación del marco normativo vigente en materia de violencia de género en entornos digitales, incorporado mediante la Ley Olimpia (27.736)”.
Medidas
En el fallo, Fortbetil dispuso informar la situación a la Supervisión de nivel medio y a los establecimientos educativos, requiriendo que se adopten medidas para frenar la violencia digital e identificar a los agresores. Además, ordenó al Consejo Provincial de Educación la elaboración, en conjunto con los directivos escolares de la localidad, de estrategias de prevención del ciberbullying y otras formas de violencia en el ámbito educativo.
“En los entornos digitales, las infancias y adolescencias pueden verse expuestas a diversas formas de violencia que adoptan características propias y requieren ser comprendidas en su especificidad”, señaló. También, aseguró que dado el acceso permanente a las tecnologías, se configuran “nuevas dinámicas vinculares” lo que provocan que se desdibujen “los límites entre lo público y lo privado” y genere escenarios de riesgo.
Por último, enfatizó en el reconocimiento de “las infancias y adolescencias como sujetos de derechos también en los espacios virtuales”. Lo que implica resguardar su integridad frente a prácticas como el ciberacoso o la difusión no consentida de contenidos, y también “fortalecer competencias para que puedan habitar los entornos digitales de manera segura”.
¿Qué es Tellonym?
Tellonym es una aplicación que permite enviar y recibir mensajes anónimos, muy utilizada por adolescentes y jóvenes, pero que también puede derivar en situaciones de ciberacoso debido al anonimato con el que se interactúa.
En la provincia de Neuquén, cualquier caso de hostigamiento, amenazas o difusión de contenido dañino en plataformas digitales puede denunciarse ante la Fiscalía de Delitos Informáticos, dependiente del Ministerio Público Fiscal, o en cualquier Comisaría para su derivación inmediata.
Si hay menores involucrados, también se puede recurrir a la Línea 102, que funciona las 24 horas.
