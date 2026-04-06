Copa Libertadores, Sudamericana y Champions: la cargadísima agenda deportiva de la semana

Comienzan las fases de grupos en los torneos de clubes de Conmebol y se juegan los cuartos de final en Europa.

Comienza una semana llena de fútbol en el ámbito internacional. Los mejores torneos del mundo tendrán actividad con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo mismo para la Copa Sudamericana y arrancan los cuartos de final de la Champions League en Europa.

Claro que no todos los partidos tienen el mismo impacto.

La acción arrancará el martes por la tarde con una final anticipada de Champions en el Bernabéu, con Real Madrid recibiendo a Bayern Munich. Serán los primeros 90' de la serie.

Boca será el primero de los equipos argentinos en saltar al campo esta semana, cuando el martes por la noche visite a la Universidad Católica en Chile por Libertadores.

Ubeda Aplauso Portada

Barcelona-Atlético y PSG-Liverpool también prometen para la tarde del miércoles en el Viejo Continente, mismo día en el que River juega por Sudamericana en Bolivia frente a Blooming.

Además se estarán presentando otros nueve equipos argentinos por torneos internacionales de Conmebol. Además de los debuts en ese ámbito de Barracas Central y Deportivo Riestra por Sudamericana, se dará el cruce nunca visto entre Platense y Corinthians en Vicente López.

Así será la agenda de la semana

Martes

Copa Libertadores

21.30 / Universidad Católica vs. Boca / Telefé

Copa Sudamericana

19.00 / Independiente Petrolero vs. Racing Club / ESPN

19.00 / Barracas Central vs. Vasco Da Gama / DirectTV

23.00 / Alianza Atlético vs. Tigre / DirectTV

Champions League

16.00 / Sporting Lisboa vs. Arsenal / FOX

16.00 / Real Madrid vs. Bayern Munich / ESPN

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Miércoles

Copa Libertadores

19.00 / Mirassol vs. Lanús / FOX

21.00 / Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata / FOX

Copa Sudamericana

19.00 / Deportivo Riestra vs. Palestino / ESPN2

19.00 / Recoleta FC vs. San Lorenzo / ESPN

21.30 / Blooming vs. River / DirectTV

Champions League

16.00 / Barcelona vs. Atlético de Madrid / FOX

16.00 / PSG vs. Liverpool / ESPN

Jueves

Copa Libertadores

19.00 / Rosario Central vs. Independiente del Valle / FOX

21.00 / Platense vs. Corinthians / FOX