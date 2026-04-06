Copa Libertadores, Sudamericana y Champions: la cargadísima agenda deportiva de la semana
Comienzan las fases de grupos en los torneos de clubes de Conmebol y se juegan los cuartos de final en Europa.
Comienza una semana llena de fútbol en el ámbito internacional. Los mejores torneos del mundo tendrán actividad con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo mismo para la Copa Sudamericana y arrancan los cuartos de final de la Champions League en Europa.
Claro que no todos los partidos tienen el mismo impacto.
La acción arrancará el martes por la tarde con una final anticipada de Champions en el Bernabéu, con Real Madrid recibiendo a Bayern Munich. Serán los primeros 90' de la serie.
Boca será el primero de los equipos argentinos en saltar al campo esta semana, cuando el martes por la noche visite a la Universidad Católica en Chile por Libertadores.
Barcelona-Atlético y PSG-Liverpool también prometen para la tarde del miércoles en el Viejo Continente, mismo día en el que River juega por Sudamericana en Bolivia frente a Blooming.
Además se estarán presentando otros nueve equipos argentinos por torneos internacionales de Conmebol. Además de los debuts en ese ámbito de Barracas Central y Deportivo Riestra por Sudamericana, se dará el cruce nunca visto entre Platense y Corinthians en Vicente López.
Así será la agenda de la semana
Martes
- Copa Libertadores
21.30 / Universidad Católica vs. Boca / Telefé
- Copa Sudamericana
19.00 / Independiente Petrolero vs. Racing Club / ESPN
19.00 / Barracas Central vs. Vasco Da Gama / DirectTV
23.00 / Alianza Atlético vs. Tigre / DirectTV
- Champions League
16.00 / Sporting Lisboa vs. Arsenal / FOX
16.00 / Real Madrid vs. Bayern Munich / ESPN
Miércoles
- Copa Libertadores
19.00 / Mirassol vs. Lanús / FOX
21.00 / Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata / FOX
- Copa Sudamericana
19.00 / Deportivo Riestra vs. Palestino / ESPN2
19.00 / Recoleta FC vs. San Lorenzo / ESPN
21.30 / Blooming vs. River / DirectTV
- Champions League
16.00 / Barcelona vs. Atlético de Madrid / FOX
16.00 / PSG vs. Liverpool / ESPN
Jueves
- Copa Libertadores
19.00 / Rosario Central vs. Independiente del Valle / FOX
21.00 / Platense vs. Corinthians / FOX
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