Qué necesita Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores y los distintos caminos

El xeneize jugará este martes en casa frente a Cruzeiro, por la quinta fecha de la fase de grupos, en un duelo fundamental.

Cuando parecía que Boca tenía todo encaminado para clasificar y ganar su grupo en la Copa Libertadores , después de ganar en las primeras dos fechas del grupo D , todo se complicó. Las caídas consecutivas ante Cruzeiro en Brasil y Barcelona en Ecuador lo pusieron al xeneize por debajo de dos rivales en la tabla.

Con 7 unidades, Cruzeiro y Universidad Católica mandan por sobre Boca (6) y Barcelona (3). Esta semana se disputará la penúltima fecha de la etapa de grupos y este martes el equipo de Claudio Úbeda se juega todo para seguir dependiendo de sí mismo.

La buena noticia es que llega con el plantel descansado , porque quedó afuera muy rápido en el Apertura del fútbol doméstico. La mala es que tiene que reemplazar a dos titulares por suspensión (Santiago Ascacibar) y lesión (Adam Bareiro). Además, Malcom Braida se mete en el lateral derecho por el bajo rendimiento de Marcelo Weigandt.

Boca Libertadores Quiénes son los jugadores de Boca que tendrán que tener cuidado contra Cruzeiro.

Además, Boca depende de sí mismo y si gana los dos encuentros que le quedan se adueñará de su grupo.

El partido, que está programado paraesta noche, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la LMNeuquén y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

Boca en la Libertadores: todos los escenarios posibles

Si Boca saca los 6 puntos:

-Se clasifica primero del grupo, sin importar ningún otro resultado.

Si Boca saca 4 puntos:

- Si empata con Cruzeiro y le gana a Universidad Católica se clasifica.

- Si le gana a Cruzeiro por 2 o más goles y empata con Universidad Católica se clasifica.

- Si le gana a Cruzeiro por un gol y empata con Universidad Católica, se clasifica solo si los chilenos no superan a Barcelona. Si la U gana ese partido, Boca definirá el 2º puesto con los brasileños por la diferencia de gol general del grupo. Boca terminaría +3 y Cruzeiro necesitaría vencer por 3 goles de diferencia a Barcelona para forzar desempate por goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.

Si Boca saca 3 puntos:

- Si gana uno y pierde otro, para clasificarse 2º necesitará que Barcelona le saque un empate al mismo equipo que Boca le gane.

Si Boca saca 2 puntos:

- Si empata los dos partidos, se clasifica 2º si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro.

- Si Barcelona gana ambos es 1º, y Boca, Cruzeiro y Universidad Católica desempatan el 2º puesto por diferencia de gol en el grupo, goles a favor en el grupo, menos rojas, menos amarillas o sorteo, en ese orden.

- Si Barcelona le gana a Cruzeiro y no a Universidad Católica, o no gana ninguno de los dos, Boca queda eliminado.

Si Boca saca 1 punto:

-Queda eliminado.

Si Boca no saca puntos:

-Queda eliminado.