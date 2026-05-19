Un ex Boca en la prelista de Scaloni se despidió de su club y será compañero de Enzo Fernández en Chelsea

El fútbol europeo empieza a entrar en una etapa importante pensando en el futuro de cada equipo debido a que asoma el mercado de verano y se abre la posibilidad para que distintos clubes y jugadores busquen un nuevo rumbo para conseguir mejores resultados.

Tras la decisión del defensor Nicolás Otamendi de dejar Benfica para posiblemente analizar a River como una opción a futuro, el coqueteo de Julián Álvarez con el Barcelona y París Saint-Germain , entre otros jugadores argentinos que analizan cambiar del club, un jugador con paso por Boca cambió su destino y dio un salto importante en el fútbol europeo.

Valentín Barco decidió afrontar un nuevo proyecto en su carrera deportiva y se despidió del club francés donde brilló y consiguió grandes resultados en el fútbol local como también en el plano internacional. En las últimas horas confirmó en sus redes sociales con un sentido posteo que deja el equipo para pasar al Chelsea de Inglaterra.

Allí el jugador será compañero del capitán Enzo Fernández y, también, del joven Alejandro Garnacho. El jugador consiguió sumar 58 encuentros jugados, donde convirtió tres goles y 11 asistencias, aunque tuvo una gran influencia para que el equipo pueda tener un gran funcionamiento. Con ese gran presente, el jugador espera integrar la lista definitiva de los elegidos por Scaloni para viajar al Mundial 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por valentin barco (@colo.barco)

La despedida completa del Colo Barco

Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pase muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas Yaz Jareguy el 28/03/2025 cuando nació Gemma. Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy, a Gary (O'Neill) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar, a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron.

A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas.

Muchas gracias por este año y medio, y muchos éxitos para el futuro

El jugador sancionado y el ex Boca que ganaron juntos un torneo de pádel

El Nova Pádel Center de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de una jornada de pádel marcada por una gran sorpresa: la dupla formada por los futbolistas Imanol Machuca y Mauro Luna Diale se consagraron como los campeones del torneo. El volante, que se encuentra suspendido por el TAS tras falsificar documentos para jugar en la selección de Malasia, junto al delantero de Platense, y con pasado en Boca, se destacaron con la paleta.

La dupla de los jugadores de fútbol se impuso sobre Adrián Caffesse y Juan Ignacio Tealdi y lograron el ascenso en el Torneo Americano Caballeros 6ta, organizado por Pádel Élite. Según informó la organización del campeonato, que realiza múltipes competencias, los ganadores se llevaron un premio monetario.

En el caso de Mauro Luna Diale, quien surgió de las inferiores de Boca Juniors y tuvo un paso destacado por Unión de Santa Fe, regresó al fútbol argentino luego de jugar en el Akhmat Grozny de Rusia. A pesar de que arribó a Platense a mediados de 2025, no tuvo rodaje en el Calamar y únicamente jugó dos partidos en el 2026. El mismo futuro incierto lo tiene Imanol Machuca, que está cumpliendo su sanción con el TAS.

image

El último informe se conoció en marzo, cuando se confirmó que Vélez Sarsfield, dueño del pase del futbolista, no podrá contar con Machuca durante los próximos ocho meses en partidos oficiales, tras la decisión que confirmó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras avanza la apelación de siete jugadores señalados por presentar documentos apócrifos en sus trámites de naturalización para la selección de Malasia, la institución internacional sostuvo las penas impuestas, aunque autorizó que los afectados puedan entrenar con sus clubes.

La situación de Imanol Machuca

El pronunciamiento del TAS, que contempla solo los partidos oficiales y permite entrenar, surge tras una suspensión inicial que apartó a los futbolistas, entre ellos Imanol Machuca, desde el 25 de septiembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. Esto implica que el tiempo ya cumplido será descontado del castigo original de 12 meses, por lo cual restan exactamente ocho meses de inhabilitación para Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

El reglamento de la FIFA para estos casos es explícito: “Cualquier persona que, en actividades relacionadas con el fútbol, falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un período específico no inferior a 12 meses”.

El caso afecta también a otros jugadores de diversas nacionalidades, como el español Gabriel Felipe Arrocha del Unionistas de Salamanca, el brasileño João Vitor Brandão Figueiredo, los españoles Jon Irazábal Iraurgui, y el neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano, todos ellos vinculados al Johor Darul Ta’zim FC de Malasia. El TAS fundamentó la medida cautelar en la necesidad de no impedir el derecho al trabajo de los futbolistas, señalando que la situación se mantendrá hasta tanto se determine definitivamente el grado de responsabilidad de cada implicado.