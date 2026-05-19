Boca se juega la vida ante Cruzeiro por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

El equipo que dirige Claudio Úbeda tiene un par de cambios por suspensiones, lesiones y bajo rendimiento.

Boca necesita la victoria este martes a las 21:30, en La Bombonera ante Cruzeiro , por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El xeneize viene de dos derrotas como visitante, ante el mismo rival brasileño y Barcelona de Ecuador. Si bien depende de sí mismo, el equipo de Claudio Úbeda no tiene margen de error, porque hoy está tercero en el grupo D.

La eliminación temprana en octavos de final del torneo local, frente a Huracán en La Bombonera , caló hondo en el ánimo del plantel, que se quedó muy rápido sin uno de sus grandes objetivos del semestre. Además, su rival de toda la vida se metió en la final de forma inesperada y Boca mira la definición del Apertura por televisión.

Al mismo tiempo, le permitió tener más días de descanso en medio de la definición del grupo de la Copa Libertadores.

Boca depende de sí mismo, por lo que ganando los dos partidos que le quedan, será el "1" del grupo. Igualmente, una derrota este martes y una victoria de Universidad Católica el jueves sobre Barcelona en Chile, lo eliminarían del certamen.

Boca, con cambios en todas las líneas

La expulsión de Santiago Ascacibar en Ecuador, la lesión de Adam Bareiro y el bajo rendimiento de Marcelo Weigandt llevaron al técnico a realizar tres modificaciones en su once titular.

Milton Giménez reemplazará al paraguayo, que padece una lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo.

Tomás Belmonte ingresará por el excapitán de Estudiantes de La Plata, que recibió una fecha de suspensión, mientras que Malcom Braida será el lateral derecho.

Entre los convocados volvió a estar Kevin Zenón, ausente en varias convocatorias de este semestre. Además, si bien están con el grupo, no se encuentran disponibles Carlos Palacios ni Edinson Cavani, cuyo regreso se había especulado en las últimas semanas.

El partido, que está programado paraesta noche, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la LMNeuquén y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

La previa

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Estadio: Albeto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Ángel Arteaga (Ven)

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

La magnitud del partido de este martes para el equipo de Claudio Úbeda indica que se vivirá como una final y deberá jugarse como tal, sabiendo que una derrota complicaría mucho el deseo de avanzar a octavos y que una victoria enderezaría el panorama tras dos caídas consecutivas. Pero en ese objetivo de seguir con vida en la Copa Libertadores, y con el antecedente de dos expulsiones evitables, hay jugadores que deberán tener un cuidado especial ante Cruzeiro para poder estar en la última fecha frente a Universidad Católica.

En un contexto donde el Xeneize se juega mucho, Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa deberán cuidarse y evitar ser amonestados. Los tres cuentan actualmente con dos amarillas cada uno y, en un encuentro que seguramente habrá que disputar con mucha intensidad, como ocurrió en Brasil, el equipo podría sufrir bajas de peso para la última fecha ante el conjunto chileno que podría llegar con chances, incluso, de terminar líder del grupo.