Quiénes son los jugadores de Boca que tendrán que tener cuidado contra Cruzeiro.

El Xeneize ya no puede permitirse más bajas por sanción pensando en el cierre de la fase de grupos.

A Boca le quedan dos finales por delante en la fase de grupos de la Copa Libertadores . Mañana recibe a Cruzeiro y la próxima semana será el turno de la Universidad Católica de Chile . Dos duelos en los que el Xeneize, que ya sufre bajas por lesión y sanciones, tendrá que hacer todo lo posible por contar con la mayor cantidad de piezas disponibles posibles.

La magnitud del partido de este martes para el equipo de Claudio Úbeda indica que se vivirá como una final y deberá jugarse como tal, sabiendo que una derrota complicaría mucho el deseo de avanzar a octavos y que una victoria enderezaría el panorama tras dos caídas consecutivas. Pero en ese objetivo de seguir con vida en la Copa Libertadores, y con el antecedente de dos expulsiones evitables, hay jugadores que deberán tener un cuidado especial ante Cruzeiro para poder estar en la última fecha frente a Universidad Católica.

Si bien depende de sí mismo y cerrará las últimas dos fechas en la Bombonera, no tendrá una parada sencilla este martes ante Cruzeiro. Un partido clave también para el Sifón, que nuevamente quedó bajo la lupa. Y con el antecedente de lo que fue el partido en Brasil, algunos deberán tener mucho cuidado en un partido que será caliente, como todo encuentro de Copa Libertadores, pero con el condimento agregado de lo sucedido tras el pitazo final en Belo Horizonte.

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En un contexto donde el Xeneize se juega mucho, Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa deberán cuidarse y evitar ser amonestados. Los tres cuentan actualmente con dos amarillas cada uno y, en un encuentro que seguramente habrá que disputar con mucha intensidad, como ocurrió en Brasil, el equipo podría sufrir bajas de peso para la última fecha ante el conjunto chileno que podría llegar con chances, incluso, de terminar líder del grupo.

Boca y la tarea de no sufrir más bajas

Los tres jugadores apercibidos ocupan posiciones en las que no se puede regalar demasiado y donde cada pelota se disputa al límite, con el peso propio que tendrá el encuentro para Boca.

De esta forma, los tres deberán cuidarse especialmente ante Cruzeiro, la primera de las dos paradas que definirán el futuro de Boca en la Libertadores. Leandro Paredes y Lautaro Blanco ya habían sido amonestados en el triunfo ante Universidad Católica en Chile y volvieron a ver la tarjeta en Brasil, mientras que Ayrton Costa llegó a las dos amarillas tras ser sancionado ante el conjunto brasileño y luego en la derrota frente a Barcelona.

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Además, aunque son jugadores con un poco menos de roce, también deberán estar atentos Tomás Aranda, Alan Velasco y Miguel Merentiel. Los tres ya recibieron una amarilla y están algo más lejos de la suspensión (en octavos se limpian), pero todavía quedan dos encuentros por delante.

Especialmente en el caso de la Bestia, que suele ser el primero en presionar a los defensores rivales y podría jugar más al límite en ese sentido. Así, Boca no solo deberá jugar con intensidad una final anticipada, sino también con inteligencia. En una Copa donde los detalles pesan, evitar nuevas sanciones será muy importante.