Según un programa de la FIFA, Boca , River y otros clubes argentinos recibirán ingresos en dólares por sus jugadores que serán parte del Mundial 2026 .

Lo que la FIFA pagará a Boca y River por los jugadores que van al Mundial 2026

En 2010, con motivo de la disputa de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA implementó el denominado Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, que determinó una recompensación económica para los clubes por la participación de sus jugadores en la Copa Mundial . Así, ¿cuántos dólares embolsarán Boca , River y otros equipos argentinos por el Mundial 2026 ?

En la actualidad, la FIFA destaca que este programa premia a cualquier club que ceda a un jugador seleccionado para representar a su país en el Mundial . Y compensa no sólo al club donde está registrado cada jugador participante al momento del torneo, sino también a cualquier otro club donde dichos jugadores hayan ejercido su influencia durante la fase de clasificación de dos años previa al torneo. Para participar en el programa, los clubes deben registrarse a través de una plataforma digital oficial de la FIFA.

La FIFA, mediante el Programa de Beneficios para Clubes, otorga una recompensación económica para los equipos por la participación de sus jugadores en el Mundial 2026.

Los ingresos mínimos en dólares por los jugadores del Mundial 2026

Boca y River percibirán entre 450 y 900 mil dólares de parte de la FIFA por la cesión de sus futbolistas a las selecciones que intervendrán en el Mundial 2026.

La FIFA confirmó que, por cada jugador convocado, les pagará a los clubes 10.950 mil dólares por jugador y por día de competencia. Así, si se considera solamente la disputa de la primera fase del Mundial, cada institución recibirá un monto mínimo estimado en 150 mil dólares por cada futbolista.

Por su parte, Boca contaría con tres de sus estrellas en la cita mundialista: Leandro Paredes (Selección Argentina) y Adam Bareiro y Ángel Romero (Paraguay). Si los tres participan del Mundial 2026, el Xeneize se asegurará 450 mil dolares de base.

En tanto, River podría cosechar ingresos aún mayores si es que del Mundial 2026 fuesen parte Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez, quienes son habitualmente citados para intervenir en sus selecciones nacionales. Así, si todos ellos reciben la convocatoria, los de Núñez percibirían ingresos cercanos a los 900 mil dólares como mínimo.

Cabe recordar que, con motivo de la disputa del Mundial Qatar 2022, el club de la Conmebol que más ingresos recibió por este programa de la FIFA fue justamente River, que cobró -ni más ni menos- que un total de 1.204.547 dólares. A nivel mundial, el que más ganó fue el Manchester City, con una suma de 4.596.445 dólares.

paredes leandro boca river Leandro Paredes, uno de los futbolistas de Boca que estará en el Mundial 2026.

Clubes argentinos beneficiados por la participación de sus futbolistas en el Mundial 2026

Si bien esta nómina podría sufrir variantes por lesiones o no convocatorias de futbolistas, los siguientes clubes argentinos podrían recibir ingresos en dólares por la cesión de sus jugadores a los seleccionados nacionales que intervendrán en el Mundial 2026:

Boca : Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero.

: Leandro Paredes, Adam Bareiro y Ángel Romero. Lanús : José María Canale.

: José María Canale. Estudiantes : Fernando Muslera.

: Fernando Muslera. Independiente Rivadavia : Alex Arce.

: Alex Arce. Rosario Central : Agustín Sández y Jaminton Campaz.

: Agustín Sández y Jaminton Campaz. River : Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Paéz.

: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Matías Viña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Kendry Paéz. San Lorenzo : Orlando Gill.

: Orlando Gill. Huracán: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo.

En su sitio web oficial, la FIFA subraya que la cantidad total asignada al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA se divide por el número total de días que todos los jugadores participen en el torneo. Esta ecuación ofrece como resultado un importe por jugador y día, que se emplea como base para calcular los beneficios a percibir.

Esa cifra diaria se multiplica por el número de días que cada jugador compite en el torneo, desde el momento en que su club lo cede para acudir a la competición hasta el último partido de su selección. Por lo tanto, cuanto más avance una selección en el torneo, más dinero recibirán los clubes por sus jugadores. Asimismo, todos los futbolistas de una selección tienen asignada una misma cantidad, independientemente de los minutos que juegue cada uno durante la competición.

De acuerdo a lo informado por el organismo rector del fútbol a nivel mundial, la cantidad total que se asignó al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 fue de 209 millones de dólares. Esta cantidad se dividió por el número total de días en los que participaron los jugadores en la competición, lo que arrojó una cifra redondeada de 10.950 dólares por futbolista y por día.