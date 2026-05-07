Mundial 2026: modelo matemático pronosticó que este país inédito ganará la Copa del Mundo

Un informe que acertó a los últimos tres campeones anticipa un ganador inédito para este Mundial 2026 . Qué dijo de la Selección Argentina.

A un mes del comienzo del Mundial 2026 , un pronóstico sacudió al mundo futbolero y generó tanto sorpresa como expectativa. El banco de inversión Panmure Liberum, que acertó los títulos de Alemania, Francia y Argentina en las últimas tres Copas del Mundo, aseguró que este año habrá un campeón inédito. También reveló cómo le irá a la Selección nacional.

El informe, que fue difundido en los últimos días por el jefe de la firma, el corredor de bolsa alemán Joachim Klement, no se basa en análisis de fútbol ni estadísticas deportivas tradicionales: las principales variables del modelo son el PBI per cápita, el tamaño de la población, la temperatura media de cada país, la ventaja de ser anfitrión y los puntos del ranking FIFA.

Con esa combinación, según explica, logra explicar el 55% del rendimiento de las selecciones en una Copa del Mundo. El 45% restante, admite, es pura suerte . El propio Klement afirma que sus proyecciones son irónicas y no deben ser tomadas en serio. Sin embargo, 3 aciertos consecutivos le dieron relevancia y fama internacional.

Sorteo Mundial 2026 previa (1) El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Quién será el ganador del Mundial 2026 en una final inédita

Si se habla de candidatos, los nombres de selecciones como Francia, España, Brasil, Argentina e Inglaterra surgen como las principales opciones. Sin embargo, el pronóstico de Klement no señala a ninguno de estos países como el eventual campeón. De hecho, ni siquiera los ubica en la gran final. Según la simulación, Países Bajos levantará la copa y logrará el primer mundial de su historia luego de llegar a tres finales (Alemania 74, Argentina 78 y Sudáfrica 2010).

De acuerdo al modelo, el recorrido de los europeos hasta la definición incluye victorias ante Marruecos en los 16avos de final, ante Canadá en los octavos, ante Francia en cuartos y ante España en semifinal. En el partido decisivo, superaría a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Por su parte, los lusos llegarían a la final dejando en el camino a Inglaterra y Argentina. “Ha sido un recorrido muy exigente para ambos equipos hasta llegar aquí. Pero solo uno de los dos puede ganar”, dice el texto de Panmure Liberum.

“Históricamente, Países Bajos es, posiblemente, la mejor selección que nunca ganó una Copa del Mundo, después de haber perdido tres finales. Portugal, de manera similar, siempre fue un buen equipo, pero, salvo la Eurocopa 2016, tampoco ganó títulos importantes”, cierra el informe.

Paises Bajos.jpg Según este informe financiero, Países Bajos ganará su primer Mundial.

Cómo le irá a la Argentina y a los demás candidatos, según la predicción de Panmure Liberum

En el caso puntual de la Scaloneta, no solo no repetiría el título conseguido en Qatar 2022, sino que también tendría una eliminación relativamente tempranera.

El estudio señala que el conjunto argentino tiene un 91% de probabilidades de terminar primero de su zona, por delante de Austria, Argelia y Jordania, la cifra más alta de todo el cuadro inicial del torneo. Luego, el camino comenzaría a complicarse.

Tras superar los 16avos y los octavos, el recorrido de Argentina llegaría a su fin en cuartos, ante Portugal. "El cruce enfrenta al campeón defensor, todavía muy apoyado en una figura ya veterana (Messi), contra una selección que nunca ganó la Copa del Mundo y que también depende en gran medida de una figura de edad avanzada. Pero, a diferencia de Argentina, Portugal tiene mucha más amplitud y profundidad en su plantel y, siempre que Ronaldo se haga a un lado, debería ganar este partido en el tiempo suplementario”, destaca el texto.

ARGENTINA QATAR PORTADA El estudio afirma que la Selección Argentina no repetirá el título de Qatar 2022.

El Mundial 2026 tampoco será amable con otros candidatos. Brasil, histórica favorita, se despediría en 16avos ante Japón, en lo que sería “posiblemente uno de los mayores batacazos en la historia del torneo”. España, en tanto, caería ante los futuros campeones de Países Bajos en semifinales y Francia también caería ante los holandeses en cuartos. Por su parte, Inglaterra sería eliminada por Portugal.