No es Disney: una plataforma de streaming anunció que transmitirá todos los partidos del Mundial

Los fanáticos en Argentina podrán ver los 104 partidos que tendrá esta edición de la Copa del Mundo.

La competencia por los derechos televisivos para transmitir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en Argentina está más viva que nunca. A diferencia de años anteriores, varios canales y plataformas de streaming contarán con derechos parciales, pero hasta el momento ninguna se había hecho con los 104 partidos que tendrá la competencia, a excepción de DSports (plataforma de DirecTV).

Telefé y la Televisión Pública transmitirán los partidos de la Selección Argentina y otros tantos destacados, al igual que Disney+ que además contará con los relatos de Mariano Closs . Sin embargo, los fanáticos del fútbol aprovechan las épocas mundialistas para mirar duelos que, en otra ocasión, pasarían desapercibidos, y hasta el momento eso solo sería posible para los suscriptores de DSports.

Este miércoles por la tarde, Paramount + anunció una alianza estratégica con DSports, mediante la cual televisará para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo. Este acuerdo multianual forma parte de una estrategia de la plataforma en la que busca apostar por los eventos deportivos.

Además del Mundial, a partir del 1 de junio Paramount + emitirá los partidos de La Liga de España y de la Copa Conmebol Sudamericana, que hasta el momento iban en exclusiva por DSports. Por otro lado, Paramount tendrá en el ciclo 2027-2031 el 50 por ciento de los partidos de la Champions League.

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Augusto Rovegno, Vicepresidente Senior de Contenido de Paramount+ para Latinoamérica, dijo: “Estamos muy emocionados de asociarnos con DSPORTS para llevar el evento deportivo más importante del mundo a los fanáticos del fútbol en Paramount+ en América Latina. Nos ilusiona nuestra colaboración continua y el compromiso de ofrecer los eventos deportivos en vivo más importantes de la región”.

Hernán Bidegain, director de DSports, agregó: “Transmitiremos los 104 partidos, con más de 900 horas de programación en vivo, enviados especiales en los tres países sede y cobertura minuto a minuto de todas las selecciones, con principal foco en Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. Será una cobertura periodística integral con un despliegue acorde a lo que hacemos desde hace 20 años con las Copas Mundiales”.

El trabajo soñado: te pagan por ver todos los partidos del Mundial

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y en el ambiente empieza a sentirse el clima mundialista donde la Selección argentina tendrá la misión de defender el título conseguido en la cita concretada en Qatar durante 2022 y viviría el último certamen de Lionel Messi. Ese período de duración de la cita ecuménica se convierte en una maratón de partidos que cualquier aficionado quiere ver.

Más allá de la mayoría de las personas lo hacen por una cuestión de esparcimiento y fanatismo por el deporte, otros lo hacen por trabajo. En este último grupo mencionado, solo uno tendrá la posibilidad de tener un trabajo casi soñado propuesto por una cadena televisiva.

La cadena televisiva Fox Sports USA habría puesto a disposición el puesto de Jefe Observador del Mundial, un trabajo que cualquier amante del deporte quisiera tener: recibir una suma millonaria en dólares por ver partidos de fútbol. Si, eso está proponiendo el canal.

Según trascendió el objetivo del trabajo es ver los 104 partidos que se jugarán en la Copa del Mundo en una oficina del mítico Times Square, ubicado en Midtown Manhattan, Nueva York, donde las mejores figuras del mundo sueñan aparecer por sus enormes pantallas LED.

Entre la información que trascendió, la cadena estaría dispuesta a pagar 50 mil dólares, lo que equivale a un total de 1.282 por día y 480 por partido visto, en la moneda estadounidense.