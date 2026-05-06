París es tierra de medallas para Iñaki Basiloff

El representante neuquino a nivel mundial en la paranatación volvió a tener logros deportivo en la capital francesa.

París es una ciudad especial para Iñaki Basiloff. Hace un par de años hizo historia en los Juegos Paralímpicos , ganando un Oro y un Bronce, y esta semana volvió a hacer de las suyas en la Serie Mundial de ParaNatación disputada en el Centro Acuático "Alice Milliat".

El neuquino anduvo muy bien en la capital francesa y cosechó otras dos medallas. Fue la de Plata en los 400 metros libres S7 y el Bronce en los 200 metros combinados "multiclase".

La Serie Mundial continuará en Berlín el próximo fin de semana, en una continuidad deportiva cuyo máximo objetivo está en llegar los Juegos de Los Angeles 2028 de la mejor forma posible.

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Iñaki Basiloff, contento con su desempeño

Para el neuquino de 25 años, las competencias tienen características diferentes.

"En este torneo la carrera principal a la que apuntamos fueron los 200 metros combinados y por suerte nos fue bien. En las series clasificatorias de la mañana me sentí muy bien, tranquilo y pude pasar a la final. Por la tarde intentamos nadar fuerte para poder estar dentro de los primeros tres. El tiempo fue bastante bueno, acorde a lo que veníamos entrenando, por eso quedamos muy conformes con el tercer puesto”, declaró Iñaki, según publicó la página del gobierno provincial.

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Sobre la carrera de los 400 metros libres, Basiloff explicó: “nos costó un poco más el nado, pero dentro de todo conseguimos un buen tiempo y nos quedamos con la medalla de plata”.

La perspectiva para lo que viene es más que positiva: “Para ser los primeros torneos del año está bastante bien. Volver a competir en este tipo de certámenes es un placer porque nos permite confirmar que estamos en buen nivel y encarar con más confianza la segunda parte del año".

Sobre la fecha que se viene en Berlín, Iñaki avisó: “en Alemania voy a estar nadando en las mismas pruebas. Son torneos muy competitivos y uno nunca sabe si va a llegar al podio, pero la idea es mantener las marcas o mejorar lo que hicimos este fin de semana”.