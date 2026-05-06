PSG dejó afuera al Bayern Munich y es el gran favorito para la final con el Arsenal

Luego del 5 a 4 en la ida de las semifinales, igualaron 1 a 1 en Alemania. El campeón quiere defender el título.

La agenda deportiva del miércoles estuvo cargada de acción, pero el partido de mayor impacto fue el 1 a 1 entre Bayern Munich y PSG , en el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League .

Tras el 5 a 4 de la ida, el equipo de Luis Enrique fue superior tácticamente en un partido más cerrado y se metió en la final del mejor torneo de clubes del mundo, donde defenderá el título ante el Arsenal, que dejó afuera al Atlético de Madrid.

Por cómo llegan ambos finalistas, PSG es claro favorito para el encuentro a disputarse en Budapest , el sábado 30 de mayo.

festejo psg

Un partido diferente

Luego de la lluvia de goles de la semana pasada, en el comienzo del partido de ida el empate en cero duró muy poco.

No se había cumplido el tercer minuto de juego cuando Fabián Ruiz encontró a Jvicha Kvaratsjelia corriendo por izquierda y el pase atrás del georgiano terminó con Dembelé rompiéndole el arco a Neuer.

Embed ¡MÁS DESDE EL VESTUARIO IMPOSIBLE! PSG salió jugando desde el fondo y Dembélé coronó el GOLAZO para el 1-0 sobre Bayern Munich.



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El nivel técnico de la serie no bajó, pero fueron evidentes los ajustes defensivos de los dos equipos, que no permitieron tantas llegadas claras y efectivas como en la ida.

De todas formas, ambos contaron con oportunidades. Dembelé y Kvaratskhelia tuvieron sus chances para aumentar, mientras que Musiala y Luis Díaz no pudieron marcar el empate en las llegadas del Bayern.

Safonov se mostró seguro cada vez que lo llamaron, mientras que Neuer mantuvo a su equipo con chances hasta el final.

bayern psg

En el complemento, los arqueros tuvieron más intervenciones y el reloj fue dejando atrás los minutos para consolidar la clasificación del PSG.

La gran definición de Harry Kane en tiempo adicionado sirvió para empatar el partido, pero el Bayern ya no tuvo tiempo para igualar la serie.

El pitazo final determinó la clasificación del equipo de Luis Enrique, que fue superior desde el juego en la serie y buscará defender el título obtenido el año pasado.

SÍNTESIS

Bayern: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Ousmané Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Goles: PT 2 Dembelé (P). ST 47 Kane (B).

Árbitro: João Pinheiro (POR)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Estadio: Allianz Arena

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La FIFA dejó a Prestianni sin Mundial

El sueño de Gianluca Prestianni para jugar la Copa del Mundo tomó un camino sinuoso debido a una decisión contundente que tomó la FIFA con respecto a la sanción recibida en torno a la polémica con el futbolista brasileño Vinicius Jr en un duelo de Champions League.

Una medida tomada por la FIFA fue la que puso en jaque al futbolista: el ente que regula el fútbol decidió extender a nivel mundial la sanción que recibió, haciendo que el jugador no pueda disputar los primeros partidos del Mundial 2026 en caso de que sea citado por Lionel Scaloni.

Prestianni portada

Por qué la FIFA tomó esa determinación

La medida fue tomada después de una presentación de la UEFA, quien era la única entidad que había confirmado una sanción de seis partidos de suspensión. Este miércoles por la mañana, hizo uso del artículo 70 del Código Disciplinario, por lo que la medida tendrá alcance global, en cualquier torneo que dispute.

"El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la prohibición de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga un efecto mundial. La sanción se ha extendido de acuerdo con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA”, le dijeron desde la FIFA al diario AS.

La estrategia que habría imaginado AFA para sortear la situación

Según se conoció, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían tomado la determinación de que haga cumplimiento de la sanción en los próximos amistosos que tendrá el combinado nacional, pero esta propuesta fue en vano: los encuentros amistosos no acortan sanciones debido a que no son oficiales.