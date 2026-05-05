El Arsenal escondió las pelotas, dejó afuera al Atlético de Madrid y llegó a la final de la Champions

El equipo de Mikel Arteta anotó el gol en el primer tiempo y eliminó al del Cholo Simeone.

Con mucho sufrimiento, el Arsenal le ganó a Atlético de Madrid por 1 a 0 en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. La ida había sido 1 a 1 en España, por lo que el conjunto inglés se metió por segunda vez en su historia en el partido decisivo del certamen.

El cierre del partido tuvo mucho dramatismo y se dio una situación muy particular, poco usual para el fútbol europeo. Desde el banco de suplentes de los "gunners" escondieron las pelotas para que el partido no se pudiera jugar como corresponde en los últimos minutos.

A través de las redes sociales, los fanáticos del fútbol hicieron referencia a esta situación con una catarata de comentarios y memes al respecto.

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El equipo de Arteta espera por el ganador de la serie entre PSG y Bayern Munich. El cotejo de vuelta se disputará en Alemania, con el marcador 5 a 4 en favor de los de Luis Enrique.

Una clasificación muy festejada del Arsenal

En un primer tiempo con pocas situaciones, el local tuvo la iniciativa y había estado más cerca del primero que su rival. Cuando parecía que la etapa inicial terminaba sin goles, el extremo inglés Bukayo Saka abrió el marcador.

Fue a los 44 minutos del primer tiempo, luego de tomar un rebote del arquero Oblak dentro del área chica.

Embed ¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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Ya en el complemento, el Aleti si vio obligado a buscar el empate y Griezmann exigió al arquero David Raya, que se mostró seguro.

Teniendo que ir a buscar el empate, el Cholo Simeone sacó a Julián Álvarez y Griezmann. Tanto el ingresado Sorloth como sus compañeros tuvieron muchas dificultades para generar situaciones.

Después se supo que Julián pidió el cambio por problemas físicos.

De hecho, las más claras fueron para el local de la mano de Viktor Gyokeres, que jugó un gran partido más allá de no poder anotar. El delantero sueco estuvo a punto de liquidar la serie pero su remate llegando al punto del penal se le fue por arriba del travesaño.

El tramo final del partido mantuvo la tensión solamente porque la diferencia era de un gol, pero el conjunto colchonero nunca dio la sensación de estar cerca de igualar el encuentro y la serie.

Sin ser una maravilla, el Arsenal logró un triunfo justo y festejó su pase a la final del certamen después de 20 años.

SÍNTESIS

Arsenal: David Raya; Ricardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka; Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill; Ademola Lookman, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Gol: PT 44 Saka (Ar)

Cambios: ST 11 Nahuel Molina, Cardoso y Alexander Sorloth por Simeone, Le Normand y Lookman (AM), 12 Piero Hincapié, Noni Madueke y Odegaard por Calafiori, Eze y Saka (Ar), 21 Alex Baena y Thiago Almada por Griezmann y Álvarez (AM), 28 Zubimendi por Lewis Skelly (Ar) 37 Gabriel Martinelli por Trossard (Ar).