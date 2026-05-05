Hinchas del Real Madrid juntan firmas para echar a Mbappé del equipo: los motivos

El jugador está en el centro de atención por las polémicas fotos que se viralizaron junto a una mujer. Cuántas firmas recolectaron.

El escándalo en torno a Kylian Mbappé no cesa luego de las imágenes que trascendieron sobre viajes que realizó por Europa junto a la actriz Ester Exposito, principalmente por destinos como Italia y Francia, particularmente por París. No se da en un contexto normal: si bien atraviesa su etapa vacacional donde tienen permitido hacer las actividades que deseen, en el Real Madrid hay enojo debido a que afronta una lesión y pretenden que esté enfocado en su totalidad a la recuperación.

Debido a estas imágenes que se viralizaron, los fanáticos tomaron medidas contundentes sobre esto y dejaron en claro que están enojados con lo que vieron. Rápidamente iniciaron una campaña en las redes sociales con una intención contundente reflejada en su titulo.

Los hinchas se cansaron por esta situación y le hicieron saber que el club está por encima del nombre propio. Tras la polémica, lanzaron la campaña: "Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si crees que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tú piensas es lo mejor para el futuro del club".

Hasta este martes al mediodía, la campaña suma cerca de un 1.500.000 firmas que avalan la iniciativa de algunos hinchas merengues.

Mbappé-Campaña

Yate, lujos y viajes: las fotos comprometedoras de Mbappé junto a una mujer que molestaron en Real Madrid

En Francia la preocupación es muy grande en torno a la figura de Kylian Mbappé por la lesión que pone en jaque el rendimiento con el que llegaría al Mundial 2026, ni hablar del Real Madrid que perdió una pieza importante para el cierre de La Liga con el clásico por delante donde el Barcelona puede gritar campeón en su cara, en caso de empatar o ganar.

Pero a esas preocupaciones en un contexto difícil para el club, el delantero francés respondió con imágenes polémicas que lo ponen en el centro de la escena y generaron un fuerte debate en el fútbol europeo. Cuando los hinchas esperaban verlo públicamente realizando una importante recuperación física de su lesión, circularon distintas fotos de viajes que realizó Mbappé junto a una mujer en sus vacaciones que generaron fuertes críticas.

Yate, lujo y viajes a distintos puntos del mundo

El francés fue visto en Italia y Francia, principalmente en la ciudad de París, junto a la actriz Ester Espósito, en medio de la recuperación de su lesión. En las mismas se los vio a ambos disfrutando de un periodo vacacional que generó malestar en el club merengue: “Eso ha molestado en los despachos de Valdebebas porque consideran que Mbappé debería haber tenido más cuidado a la hora de vigilar su exposición pública en esos viajes, especialmente el que realizó a Cagliari”, dijeron medios españoles.

Ester Exposito Mbappé

Qué dijo el entrenador Arbeloa sobre la polémica

“Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no. A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”, dijo el DT Álvaro Arbeloa tras el partido ante el Espanyol.

Luego, dijo: "No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores, creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Como que entienden lo que representan, dónde están y lo importante que es. Y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar en el Real Madrid”. Para cerrar, dijo con firmeza: “Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe, ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid”.