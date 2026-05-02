El DT del Real Madrid se deshizo en elogios hacia Franco Mastantuono: qué dijo

La adaptación de Franco Mastantuono a la estructura del Real Madrid atraviesa una etapa de evaluación profunda por parte del cuerpo técnico y la dirigencia del club español. Pese a los rumores que sugieren una posible salida a préstamo para que el juvenil sume rodaje en otro equipo europeo, el entrenador Álvaro Arbeloa destacó públicamente las cualidades del exjugador de River: "Le ves el talento que tiene y su grandísima madurez ”.

A sus 18 años, el mediocampista ofensivo se encuentra en una posición de privilegio dentro de la plantilla, compitiendo por un lugar en el primer equipo en lugar de integrar las divisiones formativas. El DT español hizo especial hincapié en la mentalidad del habitual convocado a la Selección Argentina, señalando que su comportamiento profesional supera las expectativas normales para alguien de su edad: “No parece que sea tan joven por cómo habla o por cómo se comporta”.

El estratega del conjunto merengue se mostró convencido de que la institución posee a un futbolista con una proyección que trasciende el presente inmediato de la temporada. Al proyectar la carrera del volante argentino en el fútbol europeo, el exlateral no dudó en asegurar: “ Me parece un chico con un futuro extraordinario . Es de los que merece la pena”.

La falta de regularidad en los minutos de juego del pibe fue uno de los temas recurrentes en la prensa deportiva de la capital ibérica durante las últimas semanas de competencia. Según el análisis de Arbeloa, esa situación podría estar vinculada a la autoexigencia del propio futbolista por revalidar su fichaje ante los ojos de la exigente parcialidad loca: “Tiene ese deseo por demostrar a la afición el jugador que han fichado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050554368793944365&partner=&hide_thread=false "CUANDO JUEGA TIENE ESE DESEO POR DEMOSTRAR A LA AFICIÓN MADRIDISTA EL JUGADOR QUE HAN FICHADO. ME PARECE UN CHICO CON UN FUTURO EXTRAORDINARIO, DE LOS QUE MERECE LA PENA". Arbeloa fue consultado por el futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid. pic.twitter.com/sw31DoPNCl — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

La identidad futbolística de Mastantuono fue comparada con la de otros compatriotas que dejaron una huella importante en la historia del club blanco, resaltando su capacidad de sacrificio y talento técnico. De hecho, el técnico interino considera que el volante reúne las características necesarias para representar los valores tradicionales de la institución en el campo de juego: “Franco encarna lo que debe ser un jugador del Real Madrid”.

Arbeloa todavía no fue ratificado en su cargo como técnico

En medio de este panorama individual, el futuro del propio Arbeloa al frente del equipo es objeto de especulaciones, con versiones que vinculan incluso a Lionel Scaloni como posible reemplazante. Con solo cinco jornadas restantes en La Liga y una distancia considerable respecto al líder, el Barcelona, el club debe resolver tanto su rumbo técnico como la situación contractual de sus jóvenes promesas. “Es de los que merece la pena por su compromiso y mentalidad”, dijo sobre el pichón de crack

Finalmente, el Madrid buscará cerrar la temporada de la mejor manera posible, mientras Mastantuono intenta capitalizar cada minuto en cancha para consolidarse en el fútbol europeo. El respaldo público de Arbeloa llega en un momento de definiciones importantes para el mercado de pases que se avecina.