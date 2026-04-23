Además de Real Madrid y PSG, otro equipo poderoso va por Enzo Fernández

El volante de la selección argentina podría dejar el Chelsea después del Mundial 2026, que se jugará entre junio y julio.

Enzo Fernández se convirtió en uno de los mejores volantes del planeta desde hace varios años. Por eso, su carrera sigue en crecimiento, a punto tal que clubes como Real Madrid y PSG se mostraron interesados en su ficha, que corresponde al Chelsea de Inglaterra desde 2023.

El Manchester City tiene en su radar a Enzo Fernández de cara al próximo mercado de pases europeo. El volante argentino sería una de las principales opciones que baraja el conjunto de Pep Guardiola para reforzar la mitad de la cancha, ante una eventual salida de figuras como Bernardo Silva , cuyo vínculo finaliza en el verano del Viejo Continente tras casi una década.

El otro que podría salir es Rodri, el español que todavía tiene contrato pero podría volver a su país tras el Mundial.

Según informó The Athletic, el argentino de 25 años posee contrato con el club londinense hasta 2032. Sin embargo, su continuidad está en duda dese hace tiempo.

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Enzo realizó declaraciones en marzo pasado que le valieron una exclusión de dos encuentros por decisión de quien era en ese momento su entrenador, Liam Rosenior. Su representante, Javier Pastore, dijo que el futbolista podría evaluar otras opciones si no se llega a un acuerdo tras el Mundial.

Con la salida de Rosenior del banquillo del Chelsea, los rumores no hicieron más que crecer. Pero el City no es el único interesado: París Saint-Germain y Real Madrid también siguen de cerca los pasos del ex River y Defensa y Justicia, a la espera de lo que ocurra después de la Copa del Mundo.

Desde que arribó a Chelsea en enero de 2023, proveniente de Benfica a cambio de 120 millones de euros, Fernández acumula 163 partidos disputados, un título de la Copa Mundial de Clubes y una Conference League.

En la temporada actual, lleva 48 encuentros jugados, con 12 goles y 6 asistencias. El equipo londinense marcha séptimo en la Premier League, mientras que Manchester City está empatado en puntos con el líder Arsenal, luego de vencer 1-0 al Burnley.

El despido de Rosenior como técnico del Chelsea representa el último capítulo de una crisis interna que hundió el rendimiento del club durante el año. La derrota por 0-3 ante Brighton aceleró la decisión, después de semanas signadas por conflictos internos y una creciente presión sobre el cuerpo técnico.

Una suspensión que se pagó caro

Uno de los factores que alimentó la ruptura fue la suspensión de dos partidos a Enzo Fernández. El mediocampista argentino, en medio de especulaciones sobre su futuro, declaró públicamente su “gusto por la ciudad de Madrid” en una entrevista en su país. Esos comentarios, realizados cuando medios españoles ya lo vinculaban con el Real Madrid, generaron malestar en la directiva y llevaron al técnico a ejecutar la sanción y justificarla.

El segundo de los partidos en los que el futbolista no estuvo fue contra Manchester City de local y su equipo perdió 3 a 0, con Enzo en la tribuna.

Fernández es uno de los jugadores más codiciados del planeta y tanto sus declaraciones como la severidad con la que fue sancionado por su club abonan la teoría de que podría salir en el próximo marcado.