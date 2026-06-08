Horóscopo del lunes 8 de junio: qué le espera a cada signo en amor, trabajo y salud

El lunes 8 de junio abre una semana cargada de movimiento astral que promete revelaciones profundas. El lunes arranca con el Cuarto Menguante en Piscis, un momento para soltar lo que ya no tiene lugar en la vida y hacer espacio para lo que viene. El martes, Venus se une a Júpiter en Cáncer en una de las conjunciones más generosas del año: expansión en los vínculos, en las finanzas y en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y el sábado, Venus ingresa a Leo para quedarse varias semanas, cambiando el tono del amor hacia algo más expresivo, dramático y apasionado.

Con el Sol en Géminis, la entrada de Mercurio en Cáncer y una Luna que migra de Piscis a Géminis, los astros invitan a depurar pensamientos, conversar desde el corazón y elegir con inteligencia qué vínculos, ideas y deseos merecen continuidad. Un lunes que no pide velocidad sino honestidad. Este es el horóscopo de hoy para los doce signos del zodíaco.

El Cuarto Menguante del lunes cae en la casa 12 de Aries y pide que se baje la guardia: hay algo que se venía cargando, una preocupación o un vínculo que ya cumplió su ciclo, y esta fase lunar da permiso de soltarlo. El martes será uno de los mejores días de la semana: Venus se une a Júpiter en la casa 4 y se siente el afecto y la ternura familiar. Puede llegar una buena noticia, un nuevo integrante o simplemente una sensación de calidez y pertenencia que hacía tiempo no se percibía. En el trabajo, la energía del lunes invita a cerrar asuntos pendientes antes de que la semana tome velocidad. En amor, bajar la guardia emocional hoy tiene más retorno que cualquier gesto elaborado. En salud, la mandíbula y los hombros acumulan la tensión del fin de semana: elongación suave al arrancar el día.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La semana arranca para Tauro con una invitación a revisar qué vínculos, proyectos colectivos o metas sociales ya no representan al signo: soltar sin culpa lo que dejó de tener sentido. El martes es el día más potente: Venus, planeta regente, se une a Júpiter en la casa 3 y el ambiente se llena de conversaciones que nutren, ideas que florecen y palabras que se llenan de emoción. Es un día ideal para escribir y expresar los sentimientos. En el trabajo, el lunes es el día de ordenar prioridades antes de que la semana gane velocidad. En amor, expresar lo que se siente sin esperar que el otro adivine genera una conexión más genuina. En salud, la zona de la garganta y las cervicales piden cuidado: estiramientos suaves al comenzar la jornada.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El Cuarto Menguante del lunes cae en la casa 10 de Géminis y lo invita a revisar sus ambiciones: ¿hay una meta profesional que se empezó a perseguir pero que ya no representa del todo al signo? Es momento de ser honesto con uno mismo. El martes, Venus se une a Júpiter en la casa 2 y trae una de las mejores energías del año para las finanzas: llega una gran oportunidad por la que se venía trabajando hace tiempo. En el trabajo, el viernes Mercurio comienza su sombra pre-retrógrada, así que lo que surja ahora en temas de comunicación, contratos o decisiones puede volver a final de mes: mejor dejarlo claro desde ahora. En amor, la claridad comunicativa del signo está en su mejor momento para resolver algo que venía sin nombre. En salud, el sistema nervioso pide pausas reales: apagar notificaciones durante una hora recarga más que cualquier estimulante.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El lunes, el Cuarto Menguante en la casa 9 de Cáncer invita a soltar una creencia o una expectativa que ya no sirve. El martes es el día más importante de la semana porque Venus se une a Júpiter en el propio signo y el amor, los vínculos y las finanzas se mueven a favor. Es un momento para pedir, para avanzar y para recibir con los brazos abiertos lo que viene. Júpiter está al final de su tránsito por Cáncer y es hora de valorar todo el aprendizaje que trajo este último año. En el trabajo, el lunes es el día de preparar el terreno para lo que el martes puede detonar. En amor, la semana que se abre es de las más favorables del año para el signo. En salud, escuchar al cuerpo sin postergarlo es la prioridad: el estómago sigue siendo el termómetro emocional de Cáncer.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La semana arranca tranquila para Leo pero el sábado lo cambia todo: Venus ingresa en el propio signo y llegó la hora de brillar. El amor, la belleza y el placer se instalan con ganas de quedarse. Antes de eso, el martes Venus se une a Júpiter en la casa 12 y trae esa sanación que se venía necesitando: algo que puede ocurrir en silencio pero que se siente de forma muy profunda. En el trabajo, el lunes es un día de preparación y enfoque: dejar todo prolijo antes de que la semana tome protagonismo. En amor, la sanación interna que se activa esta semana abre espacio para una conexión más genuina con quien importa. En salud, el corazón y la espalda alta piden movimiento y alegría genuina desde el arranque de la semana.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El martes Venus se une a Júpiter en la casa 11 de Virgo y trae una energía muy generosa para los vínculos: una amistad que se profundiza, un proyecto colectivo que avanza o una red de contactos que de repente se activa a favor del signo. Al día siguiente, Mercurio, el planeta regente, estará en tensión con Saturno y puede haber un bloqueo o una responsabilidad que pesa más de lo esperado. En el trabajo, Mercurio comienza su sombra pre-retrógrada el viernes, así que si surgen temas de comunicación, salud o rutinas sin resolver, es probable que vuelvan a fin de mes: mejor no dejarlos para después. En amor, el lunes es un buen día para poner en palabras algo que venía guardándose. En salud, el intestino y el sistema digestivo piden una alimentación ordenada como base de la semana.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El lunes es momento para Libra de revisar hábitos y rutinas que ya no hacen bien. El martes Venus, planeta regente, se une a Júpiter en la casa 10 y es uno de los mejores días del año para lo profesional: una oportunidad puede expandir el lugar en el mundo del trabajo. Es el momento ideal para mostrarse, proponer ideas y avanzar en lo que tenía pendiente. En el trabajo, aprovechar el lunes para preparar esa propuesta o conversación que el martes tendrá el viento a favor. En amor, a partir del sábado, con Venus en Leo, Libra cobra mucho más protagonismo en sus grupos: buen momento para liderar alguna causa o generar alegría y confianza en el entorno. En salud, el equilibrio entre actividad y descanso es la clave para arrancar bien la semana.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El lunes llega para Escorpio esa claridad que venía pidiendo para poder dejar atrás un vínculo o proyecto creativo que ya no da lo que se necesita. El martes, Venus se une a Júpiter en la casa 9 y puede llegar una oportunidad vinculada a viajes, estudios o contactos del exterior que vale la pena tomar en serio. En el trabajo, la semana arranca con foco y determinación: la capacidad de análisis profundo del signo resuelve hoy lo que se venía postergando. En amor, la vulnerabilidad bien canalizada genera una conexión genuina con quien importa. En salud, el jueves la intensidad emocional puede transformarse en energía: aprovechar para descargar en deporte o una actividad física que exija y vacíe la cabeza.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El lunes, el Cuarto Menguante en la casa 4 de Sagitario pone de frente un arreglo o situación en casa que ya no puede esperar más. El martes, Venus se une a Júpiter, planeta regente, en la casa 8 y activa el mundo de los recursos compartidos, la intimidad y las transformaciones profundas: puede llegar dinero de una fuente inesperada o un vínculo que se vuelve más cercano y más real. En el trabajo, el miércoles puede haber tensión en temas de acuerdos o contratos con Mercurio en cuadratura a Saturno: mejor no apurarse a firmar nada sin leer bien la letra chica. En amor, la intimidad y la profundidad que busca el signo tienen esta semana una respuesta genuina. En salud, el movimiento al aire libre desde el lunes marca el tono energético de toda la semana.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El lunes el Cuarto Menguante en la casa 3 de Capricornio invita a revisar conversaciones o acuerdos que ya cumplieron su ciclo. El martes sucede algo mágico: Venus se une a Júpiter en la casa 7 y el amor y los vínculos de a dos se expanden. Si está en pareja puede haber un momento de conexión genuina y, si está soltero, el entorno se vuelve más favorable para encontrar a alguien que llegue al corazón. En el trabajo, como Mercurio comienza su sombra pre-retrógrada el viernes, los temas que queden sin resolver en vínculos o sociedades pueden volver a fin de mes: mejor dejar las cosas claras desde ahora. En amor, la apertura emocional del martes vale la pena prepararse hoy. En salud, la mandíbula y el cuello acumulan tensión: elongación suave como primer gesto del lunes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El lunes es un buen día para Acuario para revisar su relación con el dinero y con lo que valora. El martes, Venus se une a Júpiter en la casa 6 y trae una energía muy favorable para la salud, el trabajo cotidiano y las rutinas: puede aparecer una oportunidad laboral, una mejora en el ambiente de trabajo o simplemente las ganas de cuidarse que hacía tiempo no se sentían. En el trabajo, la semana arranca con una claridad de objetivos que el signo sabe aprovechar. En amor, el sábado, Venus ingresa a Leo y activa la casa 7 de Acuario, la de los vínculos más importantes: dentro de la pareja o una sociedad, llegó la hora de brillar. En salud, establecer una rutina de sueño consistente desde el primer día de la semana es la base de todo lo que viene.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El lunes llega el Cuarto Menguante en el propio signo de Piscis y pide que se suelte algo que se venía cargando: una emoción o una situación que está drenando la energía. Es un momento poderoso para cerrar un ciclo con intención. El martes, Venus se une a Júpiter en la casa 5 y enciende el amor, la creatividad y el disfrute: si hay alguien que gusta, ese es el día para generar un encuentro; si hay pareja, para reconectar con la liviandad y el placer de estar juntos. En el trabajo, el lunes es el día ideal para cerrar lo que quedó abierto la semana pasada antes de que la nueva semana tome protagonismo. En amor, la semana promete ser de las más dulces del mes para el signo. En salud, el contacto con el agua y la música como medicina siguen siendo los recursos más poderosos de Piscis para arrancar la semana desde un lugar de equilibrio genuino.