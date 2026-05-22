Grupo J: ¿qué días jugará Argentina en el Mundial 2026 en la fase de grupos?

De acuerdo al cronograma brindado por la FIFA , la Selección Argentina tiene este calendario confirmado para el Mundial 2026 .

La Copa del Mundo 2026 comenzará a disputarse el jueves 11 de junio de 2026. Ese día, México -uno de los anfitriones de la Copa junto a Canadá y Estados Unidos- se enfrentará a Sudáfrica en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Y, de acuerdo al cronograma brindado por la FIFA , la Selección Argentina también tiene su calendario confirmado para el Mundial 2026 .

Cabe recordar que, por primera vez en la historia de la Copa , en el Mundial 2026 intervendrán 48 selecciones (en Qatar 2022, que consagró a la Albiceleste , participaron 32 combinados nacionales).

Los días en los que jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina): vs. Argelia .

Lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina): vs. Austria .

Sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina): vs. Jordania.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni -que integrará el Grupo J- debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia, el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina)- y Jordania -el sábado 27 de junio a las 23 hora argentina-.

Si la Selección Argentina finaliza primera en su grupo del Mundial, deberá afrontar el partido por los 16 avos de final en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (el 3/7). En tanto, si quedara relegada a la segunda colocación, deberá disputar su encuentro de dicha fase en el SoFi Stadium de la ciudad de Los Ángeles (2/7).

Por donde se podrá ver el Mundial 2026

Recientemente, el Gobierno Nacional anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos que la Selección Argentina dispute en el Mundial 2026.

Sin embargo, con el calendario oficial de feriados nacionales en la mano y el cronograma de la competición aprobado por la FIFA, surge un dato inquietante: un partido de la Selección en la primera fase del Mundial 2026 podría complicar a los argentinos.

Es que el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se disputará en horario laborable: ante Austria, el conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni jugará el lunes 22 de junio a las 14 horas.

Es oportuno recordar que el equipo que dirige Lionel Scaloni debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas. En este caso, para una gran parte de los televidentes no habrá inconvenientes. Además, el día previo será feriado: el lunes 15/6 se conmemora el paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

En tanto, los Albicelestes cerrarán la fase inicial del Mundial 2026 en el duelo ante Jordania, previsto para el sábado 27 de junio a las 23 hora argentina.