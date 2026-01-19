Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección

El Gobierno nacional confirmó que los medios públicos llevarán de forma gratuita los encuentros del equipo de Scaloni.

Los partidos de la Selección argentina también se podrán ver por la Tv Pública

El Gobierno nacional anunció este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán de forma abierta y gratuita todos los partidos de la Selección Argentina durante el próximo Mundial. La decisión, confirmada por la Secretaría de Medios, garantiza que los hinchas de cada rincón del país, desde las grandes capitales hasta los parajes más alejados del interior neuquino, puedan seguir el camino de la Scaloneta sin costo adicional.

La medida se oficializó tras intensas negociaciones por los derechos de transmisión. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el derecho de acceso universal a contenidos informativos de interés relevante, como lo es la participación del conjunto nacional en la cita máxima del fútbol.

"Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos", dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2013206369411706899&partner=&hide_thread=false La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.



Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.



Para todos, sin usar la… — Manuel Adorni (@madorni) January 19, 2026

Tras el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, a principios de diciembre, la Selección Argentina ya conoce el calendario para el Grupo J, que integra junto a Argelia, Austria y Jordania.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscan revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, debutarán el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium, a las 22 horas.

El segundo partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Dallas Stadium, el lunes 22 de junio, desde las 14 horas ante Austria. La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania, nuevamente en el Kansas City Stadium, el sábado 27 de junio a las 23 horas.

El calendario del Grupo J que integra la Selección Argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium (Martes 16/06) - 22:00 horas.

Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium (Martes 16/06).

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Dallas Stadium (Lunes 22/06) - 14:00 horas.

Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium (Lunes 22/06).

Fecha 3

Jordania vs. Argentina – Kansas City Stadium (Sábado 27/06) - 23:00 horas.

Argelia vs. Austria – Dallas Stadium (Sábado 27/06).

El calendario completo del Mundial 2026

Jueves 11 de junio 2026

15:00 México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio 2026

15:00 Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

21:00 Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio 2026

18:00 Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

00:00 Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver

21:00 Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

15:00 Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domingo 14 de junio 2026

13:00 Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium

19:00 Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium

16:00 Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

22:00 Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio 2026

12:00 España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

18:00 Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium

21:00 Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium

Martes 16 de junio 2026

15:00 Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

18:00 Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

21:00 Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

00:00 Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles 17 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

19:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium

13:00 Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

22:00 Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves 18 de junio 2026

12:00 Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

15:00 Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

18:00 Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

21:00 México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio 2026

21:00 Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

18:00 Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

00:00 Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

15:00 Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

Sábado 20 de junio 2026

16:00 Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

20:00 Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

13:00 Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium

00:00 Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio 2026

12:00 España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium

18:00 Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

21:00 Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio 2026

17:00 Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

20:00 Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium

13:00 Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

23:00 Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes 23 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

19:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

13:00 Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

22:00 Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio 2026

18:00 Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

18:00 Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

15:00 Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

15:00 Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

21:00 Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21:00 Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio 2026

16:00 Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium

16:00 Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium

19:00 Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium

22:00 Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

22:00 Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes 26 de junio 2026

15:00 Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

15:00 Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

23:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium

23:00 Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver

20:00 Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium

20:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado 27 de junio 2026

17:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

17:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

22:00 Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium

22:00 Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

19:30 Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

19:30 Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

16avos de final

Domingo 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

Octavos de final

Sábado 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes 14 de julio 2026

15:00 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles 15 de julio 2026

15:00 Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto

Sábado 18 de julio 2026

17:00 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026