"Quiero jugar en Boca": el futbolista que está en Europa y pidió que lo llame Riquelme

El jugador ya había manifestado su intención de vestir la azul y oro en múltiples ocasiones, aunque aseguró que nadie lo llamó.

El uruguayo Lucas Torreira volvió a expresar su deseo de jugar en Boca , aunque reconoció que nunca existieron contactos con el club y que su llegada depende de una decisión del "Xeneize".

El mediocampista uruguayo del Galatasaray, de 30 años, insistió en que vestir esa camiseta es “su deseo más grande”, pero admitió que la posibilidad hoy no forma parte de su horizonte cercano.

Desde Turquía, donde acaba de debutar como capitán con gol y asistencia en el triunfo de Galatasaray ante Alanyaspor, Torreira habló sobre su anhelo de pasar por La Ribera.

A través del diálogo con Las Voces del Fútbol, por El Espectador Deportes, dejó en claro que su voluntad existe desde hace años, aunque también señaló que todo depende del interés del club argentino.

“Yo siempre lo dije, el deseo más grande que tengo es poder ir a jugar a Boca. Pero yo no puedo seguir diciendo eso si nadie me quiere de Boca”, afirmó.

Lucas Torreira-Bombonera.jpg

El volante ya había manifestado en varias oportunidades su simpatía por el club e incluso tiene fotos con la camiseta azul y oro junto a Juan Román Riquelme, actual presidente.

Sin embargo, hasta ahora no hubo ningún acercamiento formal ni informal para analizar su situación y Torreira también dejó entrever cierto cansancio por repetir públicamente ese deseo sin recibir señales desde la dirigencia.

“Todos saben el deseo que yo tengo de Boca, ya lo he dicho 200 millones de veces, hasta que me cansé de decirlo. Nunca nadie se comunicó conmigo”, señaló, y añadió: “Juego realmente donde me quieren”.

Con contrato en Galatasaray hasta mediados de 2028 y tras una extensa carrera en Europa que incluye pasos por Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atlético de Madrid y Fiorentina, el uruguayo proyecta regresar a su país para cerrar su trayectoria profesional.

Torreira Boca.jpg

Aun así, mantiene intacta la ilusión de pasar por Boca antes del final: “Más allá del deseo que yo tenga, si nadie me quiere no va a pasar nada. Sí me voy a sentir mal el día que termine mi carrera por no haber jugado”, concluyó.

¿Qué falta para que Alan Lescano llegue a Boca?

Boca viene en alza en el Torneo Apertura tras golear a Lanús, flamante campeón de la Recopa Sudamericana, por 3-0 y ahora buscaría dar otro golpe sobre la mesa con la contratación del volante ofensivo Alan Lescano.

La Comisión Directiva del xeneize, comandada por Juan Román Riquelme, llegó a un acuerdo de palabra con el futbolista de 24 años con presente en Argentinos Juniors, pero todavía resta la parte mas complicada de las negociaciones: concretar su salida de La Paternal.

En Brandsen 805 tendrían todo encaminado para el éxodo de Lucas Blondel rumbo a Huracán, situación que liberaría cupo en el plantel azul y oro y permitiría el fichaje del mediocampista creativo, referente en el esquema de Nicolás Diez, entrenador del “Bicho”.

Si bien también circularon los nombres de Hernán López Muñóz y Sebastián Villa, finalmente desde La Ribera aceleraron por Lescano y, si logran cerrar las conversaciones con la dirigencia de Argentinos Juniors, Claudio Úbeda, director técnico de Boca, tendrá un futbolista con una gran calidad para la zona de ataque.

Lescano-Portada

AAJJ se quedó sin Copa Libertadores, tras caer por penales ante Barcelona de Ecuador en la segunda fase previa, y sin Copa Argentina, luego de perder por la misma vía frente a Midland, por lo que la búsqueda de competitividad internacional no solo seduciría al centrocampista, sino que podría generar que presione para que se selle la venta.

No obstante, Cristian Malaspina, presidente del elenco de La Paternal, no daría el brazo a torcer tan fácilmente y tendría una postura definida en cuanto al tema. "Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano", expresó el mandatario en las últimas horas acerca de los recientes rumores.

¿A que se refiere? El “Bicho” posee solamente el 50% de los derechos económicos del zurdo nacido en San Carlos de Bolívar, mientras que la mitad restante se encuentra en poder de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"El Pipa es un jugador importante y tiene contrato hasta 2029. Para Argentinos es muy difícil venderlo en la situación que estamos hoy: cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve; con el dinero que nos quedaría sería difícil reemplazarlo", sentenció Malaspina.

Ante esta postura, Boca deberá trabajar a contrarreloj -el mercado de pases finaliza el 10 de marzo- y enviar una oferta sumamente seductora para que el elenco rojo se desprenda de una de sus figuras.