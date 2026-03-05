El pase imposible de Leandro Paredes que puso de rodillas a sus compañeros

El mediocampista metió un pase inesperado para el 3-0 de Miguel Merentiel que definió por encima del arquero. El video del pase.

El mundo Boca solo tuvo que parar un segundo tras un golazo de Miguel Merentiel y aplaudir a Leandro Paredes con un pase exquisito que generó la ovación de sus compañeros. Digno de un campeón del mundo, el mediocampista contribuyó con una jugada clave en la golead a 3-0 ante Lanús en La Fortaleza, un resultado que necesitaba conseguir un xeneize que era apático.

Corrían los 18 minutos de la segunda etapa y el marcador del partido ya mostraba una superioridad del visitante tanto en el juego como también en el marcador con dos goles por encima. En ese momento el capitán de recibió el balón en campo propio, a metros del círculo central, y sorprendió con un pase soñado que dejó a todos sin respuesta.

Cuando todos pensaban que se trataría de un pase sin peligro y seguiría dando la vuelta con los defensores para encontrar la jugada por el otro costado de la cancha, el jugador respondió con un pase de cachetada, con un tres dedos especial, para poner a Merentiel cara a cara con el gol. Para no desaprovechar tal habilitación, el uruguayo la picó de zurda ante la salida del arquero.

Con los pibes al frente: Boca se despertó y goleó a Lanús en la Fortaleza

Boca superó de punta a punta y goleó por 3-0 a Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana 2026, en un partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, que adeudaban de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido lo marcó el volante Santiago Ascacibar, en 14 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Miguel Merentiel sentenció el triunfo en 29 minutos de la primera parte y 19 de la segunda.

Con el abultado triunfo, el “Xeneize” alcanzó la sexta posición de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es décimo en el grupo con 9 unidades. El próximo partido del equipo que dirige Claudio Úbeda será por la fecha 10, recibiendo a San Lorenzo el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45, mientras que el “Granate” visitará a Estudiantes el viernes 13 a partir de las 20:00.

Así fue la victoria de Boca frente a Lanús

En un partido que había iniciado sin oportunidades claras para ambos equipos, Santiago Ascacíbar fue el encargado de romper el 0 a 0 en el encuentro: a los 15' minutos, tras una carambola, sacó un remate de volea que se desvió en José Canale y venció la resistencia de Nahuel Losada.

Cuando Lanús intentaba reponerse del golpe, Boca sacó una contra letal que terminó en un centro de Tomás Aranda -de gran partido-, despejado por el arquero que recogió Miguel Merentiel para meterla de cabeza y anotar el 2 a 0.

A los 42' minutos, el Xeneize tuvo una nueva oportunidad clara para ampliar la ventaja. En lo que fue una gran conexión entre Merentiel y Adam Bareiro, el uruguayo centró y el paraguayo cabeceó, pero Losada despejó muy bien.

En el complemento, Boca no tardó en liquidar el partido. A los 18 minutos, Leandro Paredes metió un pase filtrado exquisito para Merentiel que anotó su doblete. El delantero vio salir a Losada y definió por arriba para convertir el 3 a 0.

La síntesis del partido entre Boca y Lanús

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 7.

Lanús 0 - 3 Boca.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 14m. Santiago Ascacibar (B), 29m. Miguel Merentiel (B).

Gol en el segundo tiempo: 19m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Thomas De Martis por Franco Watson (L) y Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L), 16m. Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L), 27m. Lucas Besozzi por Walter Bou (L), 37m. Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (L); 42m. Tomás Belmonte por Leandro Paredes (B) e Iker Zufiaurre por Adam Bareiro (B)