Boca empató ante Gimnasia de Mendoza y se fue silbado por La Bombonera

El Xeneize no pudo volver a la victoria en el Torneo Apertura, en el que no gana desde la tercera fecha ante Newells.

Boca empató ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera y se fue silbado por sus hinchas. Leandro Paredes arrancó desde el banco , y aunque cambió el equipo con su ingreso, no fue suficiente para volver a la victoria en el Torneo Apertura , en el que no gana desde la tercera fecha.

El visitante abrió el resultado con un cabezazo de Luciano Paredes a los 15 minutos del primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel igualó con un zurdazo a los 41 de la parte inicial . El VAR anuló lo que había sido el 2-1 de Bareiro, por un offside en el inicio de la jugada.

Ambos equipos comparten una particularidad: se enfrentaron después de 43 años -ya que el conjunto mendocino no estaba en primera- y el historial favorece al visitante , que con este duelo incluido, tiene 3 victorias en 9 partidos, contra solo 2 de Boca. Los otros cuatro fueron empate.

Hoy #Boca buscará empardar el historial ante Gimnasia de Mendoza, donde jugarán oficialmente por 1° vez después de casi 43 años.



@historiadeboca pic.twitter.com/3ZhSYXHxV3 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 28, 2026

El resumen del partido entre Boca y Gimnasia de Mendoza

A pesar de un inicio trabado de partido con Boca teniendo dos chances con Bareiro y Merentiel definiendo mal, fue Gimnasia el que abrió el marcador a los 15 minutos: tras un córner desde el sector derecho, Luciano Paredes anticipó en el primer palo y con un cabezazo puso el 1-0 para la visita.

Luciano Paredes anticipó en el 1° palo y #Boca cae 0-1 ante Gimnasia de Mendoza en #LaBombonera.pic.twitter.com/iC3jMMkCX0 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 28, 2026

Boca se mostraba muy nervioso con la pelota, sobre todo desde que se encontró en desventaja, pero llegó al empate en una jugada aislada: Blanco tiró un centro con la derecha y un mal control de Bareiro le quedó a Merentiel, que con un zurdazo cruzado igualó el partido a los 41 minutos.

LLEGÓ LA BESTIA



Merentiel marcó el 1-1 de BOCA ante Gimnasia (M) al minuto 41 del primer tiempo.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

Al final del primer tiempo, Boca ponía el 2-1 con una gran jugada, pero tras una revisión del VAR, Pablo Dóvalo terminó anulando el gol por un offside previo en el inicio de la jugada.

ANULADO EL GOL DE BAREIRO



Merentiel estaba fuera de juego, y se descontó el segundo tanto de BOCA.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

En Gimnasia ingresó en el entretiempo el cipoleño Valentino Simoni, que está a préstamo del Xeneize. En el local, en tan solo siete minutos del complemento, Úbeda movió el banco y metió a Paredes, Aranda y Zenón por Delgado, Janson y Alarcón.

Boca se activó desde el ingreso de su capitán y arrinconó a Gimnasia en su arco en los primeros 20 del segundo tiempo. Un remate de Aranda desde el borde del área, que se fue por arriba del travesaño, fue una buena chance para el local.

ARANDA ESTUVO CERCA



Boca tuvo la chance de marcar el 2-1 a los 10 del segundo tiempo.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

Las últimas claras del partido fueron del Xeneize, con un cabezazo de Aranda, solo contra el arquero, que se fue desviado, y con un zurdazo de Blanco tras una gran jugada del lateral.

ARANDA TUVO LA VICTORIA DE BOCA



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

La información del partido entre Boca y Gimnasia de Mendoza

Torneo Apertura

Zona A - fecha 8

Boca - Gimnasia de Mendoza

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Nicolás Lamolina

Boca: Agustín Marchesín; Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Luciano Di Lollo, Marcelo Weigandt; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Juan Franco; Agustín Modica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.