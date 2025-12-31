Valentino Simoni se va de Boca a préstamo y jugará en otro equipo de primera división

Valentino Simoni , uno de los nombres más destacados de la Reserva de Boca en 2025, se irá del club a préstamo para sumar rodaje en Primera División . El delantero de 21 años continuará su carrera en Gimnasia de Mendoza , recientemente ascendido a la Liga Profesional , en una salida que también tiene un costado especial para el sur del país: Simoni es nacido en Cipolletti, Río Negro , y se suma como un futbolista regional que da el salto a la máxima categoría.

La decisión llega después de un año fuerte del atacante con el equipo de Mariano Herrón , que se consagró campeón de la Copa Proyección del Clausura. En el acumulado de la temporada, Simoni jugó 36 partidos, marcó 13 goles y aportó una asistencia , números que lo posicionaron como una de las piezas más productivas de la Reserva xeneize.

Aun así, todavía no debutó oficialmente en Primera: sí integró convocatorias y estuvo en el banco en el 2-0 ante Tigre en La Bombonera, en la última fecha del Torneo Clausura .

simoni boca 2

Su recorrido en Boca ya venía cargado de títulos en divisiones formativas. Entre los logros más importantes figura la Copa Intercontinental 2023, y además tuvo participación decisiva en instancias definitorias: convirtió uno de los goles en la final del Clausura ante Gimnasia, que terminó 2-2 y se resolvió por penales, y pocos días después levantó el Trofeo de Campeones frente a Vélez, con triunfo 2-0.

El interés por su situación apareció temprano en el mercado: Banfield y Chacarita fueron dos de los clubes que lo siguieron de cerca. Finalmente, el destino será el Lobo mendocino, que integrará la Zona A del Apertura 2026 y tendrá un cruce marcado en el calendario: visitará a Boca en La Bombonera en la fecha 8, el fin de semana del 1° de marzo.

Nacido en 2004 en Cipolletti, Simoni llegó a Boca a fines de 2016 junto a su hermano mellizo Tiago —lateral derecho— tras una prueba en Plaza Huincul. De características potentes, movedizas y con gol, compartió etapas con futbolistas como Luca Langoni, Valentín Barco, Nicolás Valentini, Exequiel Zeballos y Lautaro Morales, aunque una lesión de ligamento cruzado en 2022 frenó su avance hacia Primera en el momento en que empezaba a asomarse.

En marzo del año pasado firmó contrato profesional con Boca hasta diciembre de 2028 y, desde entonces, se consolidó como figura en Reserva. Ahora, con el préstamo a Gimnasia de Mendoza, buscará lo que todavía le falta en su historia: minutos reales en Primera.

Edinson Cavani habló del próximo desafío de Boca: la Copa Libertadores

El delantero de Boca Edinson Cavani se refirió a la presencia del club en la Copa Libertadores 2026 y aseguró que “se siente con fuerzas para poder levantar la Séptima”, mientras se encuentra de vacaciones en Uruguay, su país de origen.

En declaraciones televisivas, el atacante charrúa palpitó y se mostró ansioso de disputar el torneo de mayor prestigio del continente con el elenco azul y oro.

¿Por qué la Séptima? Si los de La Ribera consiguen hacerse con el título internacional habrá sido la conquista número 7 de la institución de toda su historia e igualaría la marca de Independiente, máximo ganador de la competición.

“Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de la nueva temporada”, soltó el ex Manchester United, Napoli y Paris Saint-Germain en medio de la presentación de su emprendimiento vitivinícola.

Con un 2025 complejo por malos rendimientos y con diversas lesiones, Cavani planea dejar atrás lo vivido y comenzar con el pie derecho el 2026 donde Boca afrontará la triple competencia con “La Gloria Eterna” como la máxima ilusión.

Asimismo, el goleador uruguayo volvió a referirse a su futuro dado que, con 38 años, el retiro del fútbol profesional está cada vez más cerca. “Ya dije que me quiero retirar en Boca”, respondió de manera contundente.