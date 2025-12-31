Valentino Simoni se va de Boca a préstamo y jugará en otro equipo de primera división
El juvenil cipoleño buscará sumar rodaje en la máxima categoría del fútbol argentino luego de ser campeón en Reserva.
Valentino Simoni, uno de los nombres más destacados de la Reserva de Boca en 2025, se irá del club a préstamo para sumar rodaje en Primera División. El delantero de 21 años continuará su carrera en Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido a la Liga Profesional, en una salida que también tiene un costado especial para el sur del país: Simoni es nacido en Cipolletti, Río Negro, y se suma como un futbolista regional que da el salto a la máxima categoría.
La decisión llega después de un año fuerte del atacante con el equipo de Mariano Herrón, que se consagró campeón de la Copa Proyección del Clausura. En el acumulado de la temporada, Simoni jugó 36 partidos, marcó 13 goles y aportó una asistencia, números que lo posicionaron como una de las piezas más productivas de la Reserva xeneize.
Aun así, todavía no debutó oficialmente en Primera: sí integró convocatorias y estuvo en el banco en el 2-0 ante Tigre en La Bombonera, en la última fecha del Torneo Clausura.
Su recorrido en Boca ya venía cargado de títulos en divisiones formativas. Entre los logros más importantes figura la Copa Intercontinental 2023, y además tuvo participación decisiva en instancias definitorias: convirtió uno de los goles en la final del Clausura ante Gimnasia, que terminó 2-2 y se resolvió por penales, y pocos días después levantó el Trofeo de Campeones frente a Vélez, con triunfo 2-0.
El interés por su situación apareció temprano en el mercado: Banfield y Chacarita fueron dos de los clubes que lo siguieron de cerca. Finalmente, el destino será el Lobo mendocino, que integrará la Zona A del Apertura 2026 y tendrá un cruce marcado en el calendario: visitará a Boca en La Bombonera en la fecha 8, el fin de semana del 1° de marzo.
Nacido en 2004 en Cipolletti, Simoni llegó a Boca a fines de 2016 junto a su hermano mellizo Tiago —lateral derecho— tras una prueba en Plaza Huincul. De características potentes, movedizas y con gol, compartió etapas con futbolistas como Luca Langoni, Valentín Barco, Nicolás Valentini, Exequiel Zeballos y Lautaro Morales, aunque una lesión de ligamento cruzado en 2022 frenó su avance hacia Primera en el momento en que empezaba a asomarse.
En marzo del año pasado firmó contrato profesional con Boca hasta diciembre de 2028 y, desde entonces, se consolidó como figura en Reserva. Ahora, con el préstamo a Gimnasia de Mendoza, buscará lo que todavía le falta en su historia: minutos reales en Primera.
Edinson Cavani habló del próximo desafío de Boca: la Copa Libertadores
El delantero de Boca Edinson Cavani se refirió a la presencia del club en la Copa Libertadores 2026 y aseguró que “se siente con fuerzas para poder levantar la Séptima”, mientras se encuentra de vacaciones en Uruguay, su país de origen.
En declaraciones televisivas, el atacante charrúa palpitó y se mostró ansioso de disputar el torneo de mayor prestigio del continente con el elenco azul y oro.
¿Por qué la Séptima? Si los de La Ribera consiguen hacerse con el título internacional habrá sido la conquista número 7 de la institución de toda su historia e igualaría la marca de Independiente, máximo ganador de la competición.
“Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de la nueva temporada”, soltó el ex Manchester United, Napoli y Paris Saint-Germain en medio de la presentación de su emprendimiento vitivinícola.
Con un 2025 complejo por malos rendimientos y con diversas lesiones, Cavani planea dejar atrás lo vivido y comenzar con el pie derecho el 2026 donde Boca afrontará la triple competencia con “La Gloria Eterna” como la máxima ilusión.
Asimismo, el goleador uruguayo volvió a referirse a su futuro dado que, con 38 años, el retiro del fútbol profesional está cada vez más cerca. “Ya dije que me quiero retirar en Boca”, respondió de manera contundente.
