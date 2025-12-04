El cipoleño Valentino Simoni convirtió en la final de reserva y se consagró campeón con Boca: el sentido festejo con dedicatoria

El joven jugador de 21 años fue clave en la final ante Gimnasia de La Plata para ganar el Torneo Proyección. A quién le dedicó su tanto.

Valentino Simoni levantó el título de reserva con Boca luego de superar en la tanda de penales a Gimnasia de La Plata tras un empate 2-2 en el que el cipoleño marcó el empate parcial cuando su equipo perdía por la mínima. Finalmente el joven jugador de 21 años se alzó con el título y festejó en el estadio Florencio Solá de Banfield.

El futbolista que había sido llamado por el interino Mariano Herrón para ser parte del plantel mayor del xeneize fue protagonista para conseguir el tercer título en los últimos cinco años y se posiciona como uno de los jugadores que pueden aparecer en el radar de Claudio Úbeda para sumarse al plantel mayor en 2026. Cabe recordar que el DT lo sumó a la lista ante Tigre cuando faltaban Milton Giménez y Edinson Cavani.

Boca llegó con profundidad por el costado izquierdo de su ataque, mandó un centro al área pasado para la aparición de Flores que remató pero sufrió una buena atajada del arquero Julian Kadijevic. En medio de varios rebotes que quedaron en el área, Simoni apareció desde atrás para sorprender a todos y colocar el balón al palo izquierdo del arquero en un remate inalcanzable para igualar el duelo a los 12 minutos de la primera etapa.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Valentino Simoni siguió la jugada a la perfección y aprovechó el rebote para marcar el 1-1 entre Boca y Gimnasia en la Final del #TorneoProyección.





Lo llamativo de su tanto fue la celebración. Luego de un grito desaforado y la corrida de todo el plantel hacia el córner para fundirse en un abrazo, el jugador simuló tener un palo de Golf y el golpe característico del deporte, generando sorpresa en los fanáticos del xeneize.

Luego del partido, el futbolista reveló que se trató de un festejo especial: "El festejo fue para mis abuelos. Mi abuelo Coco es un ejemplo para mí. También es para Osvaldo, que fue el que me hizo hincha de Boca, el palo de golf es para él".

Qué dijo el entrenador Mariano Herrón sobre el logro

El DT de reserva se mostró contento por el logro alcanzado y reveló qué les dijo en el partido: “Les dije que tengamos paciencia, que estábamos jugando el partido que sabíamos que nos íbamos a encontrar. Habíamos errado alguna que otra para poder empatar, pero teníamos que tener paciencia. Teníamos que dar un pase más antes que atacar y después lo pudimos dar vuelta”.

Luego agregó: "Creo que lo hicimos bastante bien y después ellos se encuentran con un golazo que llevó el partido a los penales”".

“Es una alegría inmensa. Uno se acuerda de un montón de cosas cuando iniciaba la carrera como estos chicos. Es felicidad pura y más contento me pone que cada uno de ellos es el primer título que obtienen. Es un premio a todo el año, no solo a seis meses”, dijo emocionado por el título.

"ES UN PREMIO A LA REGULARIDAD DE TODO EL AÑO CALENDARIO"

Mariano Herrón, DT de la Reserva de Boca campeona del #TorneoProyección



Mariano Herrón, DT de la Reserva de Boca campeona del #TorneoProyección





Los goles del encuentro

LO DIO VUELTA EL XENEIZE: Bianco armó una GRAN JUGADA y asistió a Flores para el 2-1 de Boca ante Gimnasia en la Final del #TorneoProyección.





¡¡ES UN PARTIDAZO EN EL FLORENCIO SOLA!! GIMNASIA SACÓ DEL MEDIO Y TRONCOSO MARCÓ UN GOLAZO DE LARGA DISTANCIA PARA EL 2-2 ANTE BOCA EN LA FINAL DEL #TORNEOPROYECCIÓN. ¡UNA PINTURITA!



