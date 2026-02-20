¿Llega a la Finalissima? Inter reveló el grado de la lesión de Lautaro Martínez

La imagen del Toro abandonando el campo de juego en el último partido de Champions del Neroazzurro preocupó a todos.

El delantero argentino y capitán del Inter , Lautaro Martínez , tuvo una noche negra en Noruega: su equipo perdió 3-1 contra el Bodo/Glimt en su estreno en los playoffs de la UEFA Champions League. Pero lo peor para el delantero de la Selección Argentina es que fue reemplazado en el segundo tiempo con visibles gestos de dolor, por lo que encendió las alarmas en el Neroazzurro y en la Albiceleste.

Este viernes se conoció el parte médico del club italiano que informó que tiene una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y que la próxima semana será reevaluado. Las distensiones leves (Grado 1) se curan en 1-2 semanas, las moderadas (Grado 2) en 3-4 semanas, y lesiones severas (Grado 3) pueden requerir de 6 a 8 semanas o más.

De esto dependerá su presencia la Finalissima, que la Selección Argentina jugará ante España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Qatar. En el primer minuto de la segunda mitad, el Toro recibió un pase de Francesco Pio Esposito y no pudo darle con potencia ni dirección exacta, por lo que su remate dio en un poste cuando el partido estaba 1-1.

Su mala fortuna para definir no fue nada: luego llegaría la gran preocupación de la noche. A los 61 minutos, el entrenador Cristian Chivu decidió reemplazar al jugador nacido en Bahía Blanca, quien mostró visibles gestos de dolor. Marcus Thuram ingresó por él y, pocos segundos más tarde, Jens Petter Hauge desniveló y puso el 2-1 para los nórdicos.

La lesión de Lautaro Martínez

Atendido por el cuerpo médico de Inter apenas se retiró del campo de juego, Lautaro Martínez mostró molestias en un gemelo y se tocó repetidamente la zona al ser reemplazado. Primero fue revisado en el banco de suplentes y luego se sugirió continuar la evaluación médica dentro del vestuario.

Al llegar a Italia, el Toro se realizó exámenes médicos pertinentes para determinar si se trataba solo de una sobrecarga muscular o de una lesión más preocupante, como un hipotético desgarro. La modificación y los gestos del Toro encendieron las alarmas especialmente en el seleccionado que dirige Lionel Scaloni, a poco más de un mes para la disputa de la Finalissima contra España y más teniendo en cuenta las otras bajas por lesión que sufrirá la Albiceleste.

La preocupación aumentó con las declaraciones del técnico Cristian Chivu, quien dijo en conferencia de prensa que creía que era una lesión grave. “Lautaro está lesionado. Bastante seriamente. Aún no sabemos cuánto tiempo estará de baja, pero sin duda es una baja importante”, planteó.

De acuerdo a La Gazzetta dello Sport, Lautaro fue sometido a exámenes médicos el viernes tal como lo había pactado el Inter. En tal sentido, el prestigioso medio italiano planteó que el césped sintético del estadio noruego y la temperatura de 11 grados bajo cero pudieron haber influido en la lesión del delantero argentino. En esta temporada, el Toro Martínez lleva 14 goles en la Serie A y otros 4 en la Champions.