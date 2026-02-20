La emotiva despedida de los hinchas de Estudiantes a Eduardo Domínguez

En la previa del encuentro entre el Pincha y Sarmiento de Junín, los fanáticos del elenco platense le dijeron adiós al multilaureado DT.

No fue una tarde cualquiera en el estadio UNO; la emoción se apoderó de cada rincón de 1 y 57 en el último acto de Eduardo Domínguez . Con carteles que rezaban "Gracias eternas Barba" y "Esta es tu casa", la hinchada de Estudiantes de La Plata despidió al entrenador que marcó una época dorada. El anuncio de su partida al Atlético Mineiro de Brasil cayó como un balde de agua fría, pero el agradecimiento pudo más que la sorpresa.

Apenas la voz del estadio anunció su nombre en la alineación, las tribunas estallaron en un solo grito: "Olé, olé, olé, Barba" . El estratega, visiblemente conmovido, pisó el césped por última vez como DT local mientras los fanáticos coreaban el clásico hit que vaticinaba las vueltas olímpicas. El técnico se marcha con una cosecha histórica de cinco títulos, incluyendo la reciente Copa Argentina, la Copa de la Liga y el Torneo Clausura .

La atmósfera del encuentro ante Sarmiento estuvo cargada de una mística especial, marcada por el reconocimiento a un ciclo de tres años que devolvió al León al plano internacional. Bajo su mando, el club no solo sumó trofeos a sus vitrinas, sino que consolidó una identidad de juego que enamoró al exigente paladar pincharrata .

Tensión en el banco: el insólito cruce entre Verón y Merlos que demoró el inicio

Sin embargo, la previa no estuvo exenta de polémica y chispazos reglamentarios que retrasaron el comienzo del partido por unos minutos. El árbitro Andrés Merlos le ordenó al presidente del club Juan Sebastián Verón que se retirara del sector ubicado detrás del banco de suplentes. La Brujita se resistió inicialmente a abandonar el lugar, buscando estar cerca de Domínguez en su despedida, lo que generó un clima de tensión evidente.

Ante la insistencia del referí y la intervención de las autoridades de la Liga Profesional, el dirigente platense tuvo que ceder para permitir el pitazo inicial. Según trascendió desde el borde del campo, la respuesta del mandamás ante la orden del juez fue directa y desafiante frente a los micrófonos. Mientras se alejaba hacia la zona de los palcos, el mandatario sentenció con firmeza ante el cuarto oficial: “Que me informe”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024948670844531133&partner=&hide_thread=false ¡¡IMPRESIONANTE RECONOCIMIENTO PARA EL BARBA DOMÍNGUEZ ANTES DEL COMIENZO DE SU ÚLTIMO PARTIDO COMO DT DE ESTUDIANTES!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/qr8tntg8yq — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

Este episodio ocurre en medio de la tirante relación que mantiene el club con la AFA, tras la suspensión que pesaba sobre Verón por episodios anteriores de protesta institucional. Aunque la sanción ya fue levantada tras la intervención del TAS, el cruce con el encargado de impartir justicia demostró que el clima sigue caldeado en los escritorios. El presidente quería darle un último respaldo al técnico saliente en el campo de batalla, pero la ley -con polémica- se impuso.

Un legado imborrable y el sueño de Brasil para el técnico campeón

Domínguez deja la institución con un registro impresionante de 163 partidos dirigidos y una efectividad que lo ubica entre los más exitosos de la historia reciente del club. Su decisión de ejecutar la cláusula de salida por 1.500.000 dólares abre un nuevo capítulo en su carrera, ahora en la exigente liga brasileña. En Belo Horizonte lo espera el desafío de suceder a Jorge Sampaoli y conducir a un gigante del continente, mientras en La Plata suenan nombres como Martín Demichelis y Martín Palermo.