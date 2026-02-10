Olor a despedida: la contundente frase de Eduardo Domínguez al hablar de Cetré a Boca

El entrenador de Estudiantes de La Plata fue claro al hablar del posible pase de Edwuin Cetré al elenco azul y oro.

Boca ya le sacó a Estudiantes un jugador importante como lo era Santiago Ascacibar quien se había consolidado como un referente y capitán del plantel. No conforme con eso, el equipo que entrena Claudio Úbeda está a un paso de cerrar la llegada de otro futbolista con el deseo de mejorar sustancialmente el rendimiento de su equipo.

Este lunes el Pincha superó por 1-0 a Deportivo Riestra en el estadio de UNO con el ex Boca Brian Aguirre como protagonista debido a un centro perfecto para que Carrillo convierta de cabeza. Luego del encuentro, el entrenador Eduardo Domínguez se refirió a la situación de Edwuin Cetré quien miró el partido desde la tribuna.

"Lo de Edwuin a Boca está avanzado", sentenció. Luego, justificó: "Hay algo que tuve claro y que lo tengo al querer continuar: la situación del club. Necesita vender . Hace un año y medio que no me vende a nadie. Se vende al precio que se pueda".

Eduardo Domínguez y su reflexión a partir de la salida de Edwuin Cetré de Estudiantes para irse a Boca



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OR4ZrM0DMp — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 10, 2026

Por otra parte profundizó: "Apostamos por lo deportivo y estuvimos a un paso de pasar de fase contra Flamengo y ganamos dos títulos. Yo ya lo tenía claro. No nos define lo de afuera, nos define lo que hacemos acá adentro". En sintonía a sus dichos, agregó: "Me toca estar en un club que tiene que vender para traer. Algún día me tocará estar en un club que pueda retener jugadores y pueda comprar por millones de dólares".

"A Edwuin por ahí lo vendemos por X cantidad de dinero y en Boca lo venden por el doble. Y es así", concluyó sobre el tema Domínguez.

Por otra parte confirmó que no recibió llamados de Boca para dirigir al equipo: "A mí no me vino a buscar nadie, nunca me llamaron. A mí me toca otra realidad que a algunos jugadores. En mi carrera como DT, espero que me quede mucho tiempo. Hay chicos que les queda poco tiempo porque la parte productiva empieza a decaer, pero ya esos clubes no te llaman. Es complicado entrar en comparaciones".

El fuerte análisis de Úbeda sobre el rendimiento de Boca ante Vélez: "Me voy preocupado"

Boca tuvo un rendimiento apático, contra todos los pronósticos después de que en los últimas meses mostró una leve mejoría que ilusionó a los hinchas por el liderazgo de Leandro Paredes. No solo fue una noche floja desde el juego sino que no tuvo el ímpetu para generarle temor a Vélez y mostrar rebeldía para revertir el duelo: el Fortín lo ganó fácil y con contundencia.

El rendimiento del equipo puso al entrenador Claudio Úbeda en el centro de los cuestionamientos por lo exhibido de visitante. Durante la conferencia de prensa en el estadio José Amalfitani, el entrenador admitió los errores pero se escudó en el nivel parejo del fútbol argentino.

“Lógico que me voy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque, eso es lo que hace que estemos preocupados”, dijo y sumó: “No fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local. Te puede tocar perder como hoy, pero no hicimos las cosas como las teníamos que hacer o no tuvimos el rendimiento que esperábamos".

Ubeda tras la derrota de Boca vs. Vélez



Ubeda tras la derrota de Boca vs. Vélez pic.twitter.com/781N8ut31p — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

Por otra parte habló sobre su continuidad: “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza lo que pasa fecha tras fecha, pero tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber perdido dos y ganado dos partidos. No digo que merecemos, pero sí que tenemos la obligación de estar mejor y seguramente trabajar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.

A su vez se refirió a la confianza con el hincha: “Se recupera mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El siguiente partido hay que ganarlo en casa y entrar en esa senda que repetimos al final del año pasado en la que tuvimos logros todos los fines de semana. Es la única forma de revertir situaciones complejas”.

"Estamos entre la intención de que necesitamos más juego y cuidarlos a los chicos también. Tenemos esa disyuntiva. Hay que trabajar y focalizarse en recuperar la confianza de los jugadores para anirmarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien al fútbol y estoy convencido de que el equipo va a salir adelante y va a demostrar lo que tiene que hacer”, dijo sobre los lesionados.

Sobre el presente de la defensa alegó: “Los equipos se construyen de atrás hacia adelante y siendo sólidos defensivamente. La lectura de juego que teníamos con Vélez era que sabíamos que contra la presión alta, ellos dividían y estiraban al equipo rival. Intentamos que no nos pasara, pero nos terminó pasando parecido. Ellos tienen centrodelanteros que aguantaban bien y, en la descarga, nos atacaban rápido, que fue como pasó en los dos goles que no pasaron más de tres minutos. En esos momentos es en donde más calma hay que tener”.