Vergüenza en el Federal A: el offside peor cobrado del año y otro penal inventado

Ocurrió en la fecha 9 del certamen, que le puso fin a la primera vuelta de la fase regular del torneo.

No tardaron en aparecer arbitrajes que dejan mucho que desear en el Federal A. Después de algunas fechas sin polémicas, empezaron a verse fallos insólitos, como aquel penal mal cobrado en contra de Deportivo Rincón frente a Huracán Las Heras, en el empate 1 a 1 de la semana anterior.

Pero en el cierre de la primera vuelta de la etapa regular del torneo, la cosa se puso aun peor. Dos "errores" gravísimos incidieron en diferentes resultados a lo largo del país.

El más grave se dio en un partido de la zona 1, donde Sportivo Belgrano de San Francisco derrotó 3-1 a Atlético Escobar como visitante.

El partido ya estaba 1 a 0 para los cordobeses e iban apenas 20' de la etapa inicial. El juez de línea, Lautaro Paletta, levantó la bandera de forma inexplicable cuando el jugador que recibe la pelota estaba entre cinco o seis metros habilitado. Después, la jugada terminaba en gol con un centro atrás.

El árbitro Diego Novelli, lejos de dar vuelta el fallo, certificó la decisión de su asistente y cobró tiro libre indirecto.

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Porque es el torneo del ascenso más corrupto de Argentina.



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Escobar es uno de los clubes recién ascendidos desde el Regional Amateur, donde protagonizó varios partidos polémicos y fue muy cuestionado.

El líder del grupo 1 es Douglas Haig, que recién perdió su primer partido del campeonato e igual manda con 22 unidades, seguido por 9 de Julio de Rafaela (17), quien lo derrotó el domingo.

Germinal de Rawson y un penal que no fue

El otro fallo insólito ocurrió en la zona 4, donde Olimpo manda con comodidad con 20 puntos y le lleva siete a su escolta. El aurinegro de Bahía Blanca es único invicto de todo el país en el Federal A.

Jugaban Germinal de Rawson y Guillermo Brown de Puerto Madryn en el duelo chubutense. La visita ganaba 1 a 0 por el tanto de Patricio Cucchi, pero cerca del final Jonathan Correa cobró un penal inexistente.

El árbitro vio falta de Axel Kostelak sobre Alex González y la decisión fue aprovechada por Ignacio Terán para anotar el 1 a 1 definitivo.

penal germinal rawson Fotos: Sergio Esparza, Diario Jornada

Embed Una verguenza el “penal” que cobra el arbitro Jonathan Correa a favor de Germinal vs Guillermo Brown pic.twitter.com/SzGmw97iZC — Agrupación Benito García (@labenitogarcia) May 17, 2026

Ese gol fue clave, porque le permite a Germinal mantenerse en zona de clasificación y Brown tiene que seguir remando desde la parte baja de la tabla.

Tras la salida de Emanuel Trípodi, el equipo de Madryn tiene a Christian Corrales como entrenador desde hace un par de fechas y busca escaparle al fondo para no tener problemas con mantener la categoría.

No es la primera vez que Germinal se ve envuelto en polémicas arbitrales que lo favorecen. Hace un par de torneos ocurrió en un partido de visitante frente a Olimpo, cuando le convalidaron un gol que debió ser anulado por clara mano, fuera de juego y una infracción de un defensor.