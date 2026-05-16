Deportivo Rincón va por una victoria antes de la fecha libre

El León recibe a Costa Brava luego de empatar en Las Heras. Los neuquinos están muy cerca de los clasificados y buscarán ganar antes de la fecha de descanso.

Llega la novena fecha del Federal A y el Deportivo Rincón cumplirá el compromiso ante Costa Brava de General Pico , La Pampa . Con este duelo, el León culminará la primera rueda de la etapa campeonato. Los neuquinos vienen de conseguir un empate en Mendoza y los pampeanos de tener fecha libre.

“La primera parte del torneo creo que fuimos de menor a mayor. Estamos muy conformes, pero todavía falta. Tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que hay que seguir mejorando y afianzando cosas como grupo y como equipo. Se está haciendo un gran trabajo”, dijo Daniel Carrasco en la previa.

En el Moisés Gómez , a partir de las 15, Jorge David Etem pitará el inicio del encuentro. El juez pampeano tendrá como asistentes a Iván Araya y Rodrigo Moreno. Por otro lado Matías Zapata completará el cuerpo arbitral.

deportivo rincon entrenamiento pablo castro

Los dirigidos por Pablo Castro volvieron a sumar puntos lejos de casa y se trajeron una unidad del duelo ante Huracán en Las Heras, lo que los empuja a revalidar la actuación este domingo ante su gente. “Desde lo anímico fue importante por cómo se dio el partido. Trajimos un punto bárbaro, pero ahora hay que validarlo acá en casa, que va a ser más importante todavía”, aseguró.

Deportivo Rincón suma 9 puntos, ubicándose quinto en la tabla de posiciones. Tres puntos alcanzaron en condición de visitante, en casa ganaron en dos oportunidades y solo cayeron ante Cipolletti.

Así llegan Deportivo Rincón y Costa Brava

Con esto el León quedó muy cerca del lote de los que se clasificarían a la próxima ronda, en la previa a tener la segunda fecha libre de la ronda inicial. “Lo tomamos como una final. Sabemos que Costa Brava es un equipo duro, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa”, opinó el volante sobre el próximo partido.

Los pampeanos por su parte están séptimos con siete puntos, una victoria los acercaría al grupo de arriba. En la última jornada tuvieron fecha libre y en la séptima fecha, cayeron en General Pico 2 a 1 ante Huracán las Heras. En condición de visitante Costa empató en tres oportunidades y cayó más veces de local.

Entre ambos, hay un solo duelo en el historial, de la temporada pasada. En la fecha 9 de la fase campeonato se enfrentaron en la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, allí el León se quedó con la victoria por 2 a 1. Ramón Villalba abrió la cuenta, Sebastián Jeldres la amplió y Pablo Agüero descontó de penal sobre el final.

El encuentro en el Moisés Gómez tendrá la transmisión habitual de la AM 550 La Primera y de la Televisión Pública Pampeana a través de Youtube.