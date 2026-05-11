Dos invictos, golazos y polémicas en la octava fecha del Federal A

Además de la derrota de Cipo y el empate de Deportivo Rincón, el repaso de toda la actividad en la categoría.

Le queda una sola fecha al Federal A para completar la primera vuelta de la fase regular. El noveno capítulo dejó la derrota de Cipo en casa, que le significó resignar la punta de su zona, y el empate de Deportivo Rincón, que está a un punto de la zona de clasificación.

El albinegro cayó en casa de forma inesperada. En un partido que daba más para empate que otra cosa, un tiro libre desde la derecha de Lautaro Figueroa no fue resuelto por Facundo Crespo y significó el único gol de la tarde en La Visera.

Por su parte, el León tuvo la gran jugada de Axel Oyola, que asistió a Cristian Valbuena en el inicio del complemento. Así, Rincón se lo empató a Huracán Las Heras, que ganaba por un penal dudoso cobrado por José Díaz y convertido por Aldo Araujo.

deportivo rincón huracán las heras (7)

Además, Atenas de Río Cuarto se impuso a Argentino de Monte Maíz en el duelo cordobés con otro gol de Alejo Mainero, que sigue afilado. Con esa victoria, el ganador se subió a lo más alto de la tabla, dejando a Juventud segundo y Cipo tercero.

Ricardo Dichiara volvió al gol después de mucho tiempo y es noticia. El máximo anotador del torneo en 2024 marcó para San Martín de Mendoza, que de local empató 1 a 1 con FADEP. Lautaro Taboada abrió la cuenta para la visita.

Ahora se vendrá la fecha libre para Cipo y Rincón recibirá a Costa Brava.

tabla federal a zona 3 rincon

El Federal A y sus dos invictos

A nivel país, Douglas Haig de Pergamino y Olimpo son los dos invictos y le llevan siete puntos de distancia a sus respectivos perseguidores, luego de una nueva fecha que tuvo de todo.

El "Milan de Pergamino" goleó a Escobar FC pero sufrió bastante. Tomás Portillo abrió la cuenta para la visita con un golazo.

Embed #FederalA



GOLAZO DEL HONOR FUCSIA ♐️



Magistral tiro libre ejecutado por Tomás Portillo que abrió la cuenta para @AtEscobarFC en Pergamino pese a que el Fucsia cayó goleador por 4-1 frente a Douglas Haig.



: @lagloriaodevot pic.twitter.com/kFLXv7sbTR — Interior Futbolero (@InteriorFut) May 11, 2026

Luego, apareció el exCipo Jonathan Palacio con un doblete para darlo vuelta y en tiempo adicionado Simón Fiorito y Luka Rosciano cerraron la cuenta.

Douglas suma 22 puntos con siete victoria y un empate en lo más alto de la zona 1. Lo sigue 9 de Julio de Rafaela con 14 unidades.

Por su parte, Olimpo (19) volvió a la victoria con el festejo de Joaquín Susvielles a diez minutos del final, para ganarle a Germinal de Rawson en el Carminatti por 1 a 0.

Alvarado de Mar del Plata (12 puntos) es el escolta tras la goleada 3 a 0 sobre Ramón Santamarina de Tandil, donde debutó como técnico Luis Murúa.

En la zona 2, San Martín de Formosa manda con 14 unidades, luego de golear 4 a 2 a Sarmiento de la Banda. Lo sigue de cerca Sol de América de Formosa (13), con su triunfo 1 a 0 como visitante en Corrientes ante Boca Unidos. Mitre de Posadas (12) sigue en la pelea por el 3-1 sobre Defensores de Puerto Vilelas (10) en Chaco.