Fue acusado por un viejo homicidio narco en Valentina Sur: estuvo cinco años prófugo y vivía en una chacra oculta

La fiscalía lo imputó por un homicidio y dos intentos de homicidio. Quedó en prisión preventiva por cuatro meses.

Un ataque narco de 2019 cometido en una plaza del barrio Valentina Sur contra la familia Suazo parece más cerca de llegar al cierre judicial a partir de la captura de uno de los protagonistas. Se trata del cómplice de Lucas Ezequiel Verón, quien permaneció prófugo más de cinco años y fue imputado por el homicidio de Rubén Alejandro Polanco, ocurrido en 2021.

El hombre fue identificado como L.C.G. un hombre que intentó hasta último momento hacerse pasar por otra persona sabiendo las consecuencias que tendría como responsable de uno de los crímenes más emblemáticos de Neuquén.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el asistente letrado Maximiliano Jávega remarcó que estuvo prófugo desde enero de 2021 hasta el pasado 7 de mayo, cuando fue detenido en un allanamiento realizado en Senillosa por la división de recaptura de evadidos de la policía neuquina.

profugo crimen polanco

Según explicó, indicó que residía desde hacía aproximadamente dos años en una zona de chacras de difícil acceso. La fiscalía sostuvo que utilizaba otra identidad, había dejado crecer su cabello y barba para modificar su apariencia y se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10 blanca.

Imputado por homicidio e intento de dos homicidios

La fiscal del caso Lorena Juárez formuló cargos contra L.C.G., quien permaneció prófugo durante más de cinco años, por un ataque a tiros ocurrido en enero de 2021 en el barrio Valentina Sur de Neuquén, en el que fue asesinado Rubén Alejandro Polanco y resultaron heridos Manuel Jesús Suazo y su hijo Juan Manuel Suazo.

La fiscalía atribuyó a L.C.G. el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con dos homicidios agravados por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de coautor. Juárez sostuvo que existió un “plan previo” y que el acusado tuvo dominio funcional del hecho al conducir el vehículo utilizado para llegar y escapar del lugar.

Además, solicitaron que quede detenido con prisión preventiva. El juez de garantías Juan Guaita avaló la acusación y ordenó la medida cautelar por cuatro meses.

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Polanco, el joven que quedó en medio de un ataque narco

El hecho ocurrió el 22 de enero de 2021, entre las 20:30 y las 21, en una plaza ubicada sobre calles Choele Choel y San Ignacio. Allí, L.E.V. y L.C.G. llegaron a bordo de un Citroën C3 gris con vidrios polarizados. De acuerdo con la acusación, L.E.V. descendió del vehículo y comenzó a disparar con una pistola calibre 9 milímetros contra J.M.S., mientras el acusado permanecía al volante y le gritaba “matalo, matalo”.

Una de las víctimas, J.M.S, recibió cinco disparos que le provocaron fracturas en ambas piernas y debió permanecer internado más de 30 días. Otra víctima del ataque, M.J.S. intervino para intentar detener la agresión y recibió un disparo en el antebrazo izquierdo.

Finalmente, Rubén Alejandro Polanco de 19 años fue alcanzado por un disparo en el hombro izquierdo que le provocó una hemorragia toracoabdominal y la muerte. El caso recuerdo al reciente asesinato de Rodrigo Campos, un joven de 19 años que fue asesinado en medio de un ataque narco contra un carrito de comidas.

El crimen de Lucas Tomás Suazo ocurrió en calles Bustos Pérez casi San Ignacio del barrio Valentina Sur. El crimen de Lucas Tomás Suazo ocurrió en calles Bustos Pérez casi San Ignacio del barrio Valentina Sur.

Un caso emblema de la violencia narco

"Van a caer de a uno". La frase quedó resonando cuando el ahora imputado y Lucas Ezequiel Verón se retiraron de la plaza sobre calles Choele Choel y San Ignacio de Valentina Sur dejando atrás a tres personas con heridas de bala y a familias enteras aterrorizadas frente a la violencia narco.

En 2021, la fiscal de Homicidios, Eugenia Titanti, dictó los cargos contra Verón por el crimen del 22 de enero, en el que falleció Polanco.

"En la fecha indicada, siendo alrededor de las 20 horas, Lucas Ezequiel Verón (junto a un cómplice), se hicieron presentes en la plaza, en donde dadas las altas temperaturas había niños y más personas en el lugar. Arribaron a la misma a bordo de un vehículo, presuntamente un Citroën Air Cross o similar con vidrios polarizados, conducido por el cómplice. Allí, detuvieron la marcha del rodado, precisamente frente al lugar donde se encontraban las víctimas y otros jóvenes. Verón descendió del vehículo y comenzó a efectuar disparos con el arma de fuego que portaba", relató la fiscal.

Gustavo Gruich estaba acusado de asesinar a Lucas Suazo en 2020. Gustavo Gruich estaba acusado de asesinar a Lucas Suazo en 2020.

Según detalló, los disparos fueron dirigidos directamente a Juan Manuel Suazo, quien tenía 22 años, quien fue sorprendido mientras estaba sentado en el piso y, "mientras se cubría el torso con sus piernas y brazos", recibió cinco disparos en distintas partes de su cuerpo. El agresor, en simultáneo, era alentado por su acompañante, quien desde el auto lo arengaba: "Matalo, matalo".

"En ese momento, se acercó su padre, Manuel Jesús Suazo, en ese momento de 47 años, y le manifestó al imputado que cesara su agresión, a lo cual este, muy por el contrario, le efectuó también al progenitor más disparos, concretamente tres detonaciones", continuó Titanti.

Siguiendo el ejemplo del hombre, Polanco, quien no pertenecía al conflicto entre los grupos sino que simplemente se encontraba reunido con quien iba dirigida la agresión, intercedió para pedir a Verón que cesara en la balacera y fue allí que recibió también un disparo que le ingresó por el hombro izquierdo y produjo su inmediato desvanecimiento.

"Tras esto, Verón y su cómplice se dieron a la fuga del lugar en su auto, previo haber gatillado el imputado su arma también en dirección a la madre de Juan Manuel Suazo, sin que salieran las detonaciones", finalizó la fiscal. Los disparos efectuados superaron los 10, y es que al menos 11 vainas 9 milímetros fueron secuestradas en la escena del crimen.

Según relató posteriormente, los heridos fueron trasladados al hospital por sus allegados. Previo a su arribo, Polanco falleció producto de un shock hipovolémico extremo con isquemia masiva generalizada ocasionada por un proyectil 9 mm que se recuperó durante su autopsia. Por su parte, Suazo padre e hijo continúan internados pero con lesiones de menor gravedad.

Por todo ello y tras enumerar la evidencia y testimonios recabados en su contra, la fiscal del Ministerio Público Fiscal acusó al presunto asesino por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (una víctima) y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (dos víctimas), como coautor.

Respecto a la motivación detrás de la agresión, la fiscal destacó los testimonios de padre e hijo Suazo, quienes identificaron al agresor y su cómplice y establecieron que el conflicto inició a raíz de un allanamiento por narcomenudeo a otro vecino vinculado a los atacantes, por el cual señalan a los Suazo de "delatores".

Presuntamente en busca de venganza, primero asesinaron a Lucas Suazo el pasado 4 de diciembre de 2020 y en el nuevo ataque, arremetieron contra su hermano Juan Manuel.

Antecedentes de los asesinos de Polanco

Las víctimas además relataron que previo al episodio del 22, en el que falleció Polanco, fueron objeto de amenazas de parte de los mismos sindicados en varias oportunidades.

Juan Manuel Suazo había sido perseguido con un cuchillo por quien conducía el auto en el último episodio, cuando se encontraba en Balsa Las Perlas, y "debió meterse al agua para salvarse".

Esta línea quedaría además comprobada por una de las frases que Verón les habría dirigido a las víctimas previo a retirarse de la plaza el viernes pasado, cuando les advirtió: "Van a caer de a uno".

El cómplice de Verón, L.C.G. sería familiar directo de Gustavo Gruich, quien fue acusado y quedó en prisión por el ya mencionado crimen de Lucas Suazo cometido desde un Volkswagen Bora en Bustos Pérez casi San Ignacio. En dicho momento, el abogado defensor de Gruich era Alfredo Cury, quien pedía que su nombre no sea difundido como protección, algo desestimado por el magistrado.