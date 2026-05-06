La Justicia dictaminó que Pity Álvarez irá a juicio por homicidio: cuándo será

El asesinato de Cristian Díaz que tiene al músico como principal acusado, llegará a juicio oral tras considerar que se encuentra apto para enfrentar esta instancia.

El cantante está acusado de haber matado a tiros a un vecino en Villa Lugano.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°29 resolvió en las últimas horas que el cantante Cristian "Pity" Álvarez "se encuentra en sus facultades mentales" para afrontar un juicio por el homicidio que cometió en 2018 en Villa Lugano.

El Tribunal indicó que el músico se encuentra estable y "puede comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal seguido en su contra". En esta instancia, se juzgará al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados por el asesinato a sangre fría a Cristian Díaz en julio de 2018 en Villa Lugano.

Anteriormente se había suspendido el proceso, pero se fijo una nueva fecha de inicio de juicio tras las pericias psiquiátricas y físicas realizadas. "Se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración", indicaron los profesionales.

El Cuerpo Médico Forense concluyó que, aunque presenta un "trastorno cognitivo leve", su estado no le impide participar del juicio ni defenderse. Resaltaron que conserva la capacidad de comprender lo que sucede y decidir sobre sus derechos procesales.

pity alvarez (2)

Desde la Fiscalía, a su vez, sumaron que tanto el concierto de tres horas que dio el músico en diciembre de 2025 como un evento más que hará en Rosario dan cuenta de que el artista está en condiciones de "organizar y sostener actividades de complejidad".

"Los datos de realidad contemporáneos revelan un nivel de funcionamiento incompatible con la hipótesis de imposibilidad procesal", sostuvieron.

Cuál es la fecha fijada para el juicio de Pity Álvarez

Los magistrados fijaron once audiencias de debate que se extenderán entre agosto y septiembre de 2026. La medida incluye la prohibición de salida del país y la restricción de ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin permiso expreso.

La fecha de comienzo del juicio fue establecida para el 10 de agosto y, el calendario exacto de las audiencias siguientes indica que serán el 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto.

En septiembre, el debate continuará los días 2, 7 y 9 finalizando el 14 de ese mes. Por los problemas de salud mental de Álvarez, el proceso judicial por el homicidio de Díaz estuvo frenado más de siete años.

Pity Alvarez en la cárcel

Cuál es la posición de la defensa del músico

En contraposición a la Fiscalía y el Cuerpo Médico Forense, la defensa indicó que el artista, de 53 años de edad, padece un "trastorno cognitivo mayor" y pidieron una "evaluación neuropsicológica especializada".

Las pericias psiquiátricas y físicas oficiales determinaron que Pity es una persona con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, episodios previos de descompensaciones y factores de salud como hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo. Aun así, no hallaron síntomas que impidan el proceso penal.

A raíz de estos resultados, el Tribunal rechazó el pedido de la defensa de una nueva evaluación, ya que "resulta sobreabundante y manifiestamente improcedente", resumió el juez Gustavo Goerner. Además, citó expresamente un nuevo pedido de autorización para dar un recital en Rosario el próximo 9 de mayo como evidencia de su autonomía.

pity homicidio cristian diaz Pity Álvarez junto a Cristian Díaz, el hombre que asesinó en 2018.

Como medida de protección, el tribunal ordenó que, durante el juicio, "las jornadas no se extiendan por más de 3 horas", en línea con el funcionamiento demostrado por el acusado en presentaciones públicas.

Además, si durante las audiencias surge algún inconveniente de salud, el imputado podrá ser representado únicamente por su defensor.