"Les advertí que me lo iban a matar": el dramático relato de la viuda del hombre asesinado de un tiro en la cabeza

La víctima tenía 31 años y fue atacada frente a su casa en Mar del Plata. La Justicia analiza cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

Mar del Plata quedó conmocionada tras el asesinato de Gustavo Brecciaroli frente a su vivienda de la zona norte de la ciudad.

Un hombre de 31 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la zona norte de Mar del Plata y la investigación quedó atravesada por un conjunto de amenazas , hostigamientos y denuncias que, según la familia de la víctima, nunca recibieron una respuesta efectiva.

El crimen ocurrió el domingo por la noche frente a la vivienda de Gustavo Daniel Brecciaroli , un albañil conocido en el barrio, que fue atacado por dos personas que circulaban en una moto de alta cilindrada. El caso provocó conmoción entre vecinos y familiares, que aseguran que el asesinato era una posibilidad que venían denunciando desde hacía meses.

El ataque se registró cerca de las 21:30 sobre la calle Los Talas al 4600. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, Brecciaroli estaba en la vereda cuando los agresores pasaron por el lugar y dispararon sin mediar palabra.

Uno de los tiros impactó directamente en su cabeza. El hombre cayó al suelo y murió pocos minutos después, antes de poder recibir asistencia médica.

crimen mdp La investigación por el crimen en Mar del Plata apunta a amenazas previas y a un conflicto que, según la familia, llevaba meses.

Un crimen que conmovió al barrio

Tras el ataque, distintos vecinos salieron de sus casas alertados por las detonaciones. Algunos testigos aseguraron que los agresores escaparon inmediatamente después de disparar, aunque luego volvieron a pasar por la cuadra para observar la escena antes de desaparecer definitivamente.

La llegada de una ambulancia del SAME no cambió el desenlace. Los médicos constataron la muerte en el lugar y la zona quedó preservada para las primeras pericias. Brecciaroli era padre de tres hijos y, según relataron allegados, mantenía una relación cercana con gran parte del barrio.

Durante las horas posteriores al crimen, familiares y vecinos comenzaron a concentrarse frente a la vivienda para acompañar a la familia. Las escenas de dolor también se repitieron durante el velorio, donde amigos y conocidos reclamaron justicia y apuntaron contra la falta de respuestas previas ante las amenazas denunciadas.

La investigación quedó en manos de la Justicia marplatense, que ordenó una serie de medidas para reconstruir la secuencia del ataque y determinar la identidad de los ocupantes de la moto.

Entre las tareas dispuestas figura el análisis de cámaras de seguridad de la zona y el relevamiento de posibles recorridos de fuga utilizados por los asesinos.

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La hipótesis que cambió el rumbo de la investigación

Aunque en un primer momento se evaluaron distintas posibilidades, el testimonio de Laura Albornoz, esposa de la víctima, modificó el eje de la causa.

La mujer vinculó el crimen con un conflicto que comenzó en agosto de 2025, cuando ella y su marido decidieron darle refugio a una joven que escapaba de una situación de violencia de género. Según relató, desde entonces comenzaron los problemas con familiares del presunto agresor de la joven, quienes empezaron a hostigar al matrimonio y a atacar la vivienda en distintas oportunidades.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por la familia, las intimidaciones incluyeron amenazas directas y episodios violentos que, aseguran, nunca lograron frenar. “Les advertí que me lo iban a matar”, declaró la viuda al medio local 0223 al recordar las denuncias previas que, según sostiene, no fueron atendidas.

La viuda sostuvo además que meses atrás intentó denunciar un supuesto intento de atropello contra sus hijos, aunque afirmó que en la comisaría no le tomaron la presentación porque no había personas heridas.

El asesinato quedó ahora bajo análisis dentro del expediente judicial, ya que podría formar parte de la escalada de violencia denunciada por la familia.