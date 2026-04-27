Su amiga le robó el DNI, ahora vive un calvario y no para de recibir amenazas de muerte

Una joven relató que el momento en que intentó ayudar a su amiga fue el inicio de constantes amenazas. La sospecha que ahora investiga la Justicia.

En los últimos días, una joven denunció que su vida se convirtió en un calvario tras sufrir el robo de identidad y extorsión de quien era su amiga. Según denunció, le robó su DNI , pidió préstamos a su nombre y ahora la llaman amenazándola para cobrarle.

La damnificada -que reside en Mar del Plata - pudo relatar que todo comenzó a principios de enero de este año, cuando decidió que la joven a quien consideraba su amiga viva junto a ella unas semanas en su casa, ya que su madre la había echado.

Luego de dos semanas, su amiga se fue, argumentando que había conseguido otro lugar donde vivir tras recibir dinero prestado. Lo peor llegó los siguientes días, cuando la víctima comenzó a ser acosada por presuntos prestamistas que exigen el pago de una deuda contraída bajo su nombre, pero sin su consentimiento.

Robo, engaño y violentas amenazas

La denuncia formal detalla que la víctima es acosada por prestamistas que exigen el pago de una deuda contraída bajo su nombre, pero sin su consentimiento.

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La primera vez que fueron a buscarla para que pague sus deudas, sólo se encontraba la madre de la joven. Les indicó que no se encontraba y, de acuerdo a su testimonio, el chico le dijo que tenía que pagarle el préstamo, levantó su remera y le exhibió un arma de fuego. Luego, se fueron rápidamente en moto junto a su acompañante.

Cuando la mujer le contó a su hija lo ocurrido, rápidamente fueron a buscar a su amiga, quien admitió que robó el DNI de su amiga para gestionar un préstamo a su nombre.

Persecución y amenazas de muerte

La situación siguió escalando y a mediados de febrero, las amenazas se repitieron. En esta ocasión, dos hombres pasaron nuevamente por la vivienda para exigir el pago de una cuota. Esta vez sí estaba la denunciante y reconoció a uno de los chicos, que habría tenido una relación con "L" en algún momento, reveló a 0223.

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La denunciante aseguró que otras amigas del grupo también sufren la persecución de estos prestamistas ante la imposibilidad de encontrar a L, quien las bloqueó de todas las redes sociales y de su teléfono.

"Esto no puede quedar en la nada, sabemos que hay más víctimas; tienen que hablar", sentenció en diálogo con el medio local. La víctima radicó la denuncia y solicitó una restricción de acercamiento. Sin embargo, el caso tomó una dimensión aún más alarmante cuando descubrió que no se trataría de un hecho aislado, sino una práctica de la joven.

Por el momento, no se han informado detenciones vinculadas a las amenazas armadas ni a la tramitación fraudulenta de los préstamos en la ciudad. La causa continúa bajo análisis para determinar la responsabilidad de la mujer señalada y la identidad de los sujetos que realizaron las visitas intimidatorias.

Estafa: lo imputaron por transferirse millones de pesos desde las cuentas de dos amigos

Un hombre de Buta Ranquil fue acusado de cometer una estafa contra dos personas tras realizar transferencias desde sus cuentas de Mercado Pago hacia la suya. La maniobra resultó más que inesperada para las víctimas que eran dos amigos del imputado identificado como M.F.C.A. quien habría cometidos los hechos al visitar la casa de sus amistades.

La fiscal del caso, Natalia Rivera, calificó la conducta como estafa en concurso real. El juez de Garantías Eduardo Egea dio por formulados los cargos y estableció un plazo de un mes para la investigación.