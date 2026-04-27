Estos zapatos clásicos regresan una vez más. ¿Por qué este look de los años 2000 está de vuelta?

Estos zapatos están de vuelta: fueron furor en los años 2000 y se pueden usar con jeans y faldas

La historia cuenta que la irrupción de estos zapatos fue en la década del 30, cuando por entonces algunas mujeres se atrevieron a llevar tacones recortados y comenzaron a enseñar los dedos de los pies. Y en realidad nunca terminaron de pasar de moda, porque a principios de los años 2000 volvieron a imponerse entre los calzados predilectos por las mujeres. Ahora, regresan una vez más. ¿Por qué?

Los zapatos peep-toe , también llamados zapatos abiertos , que hoy están de regreso, difieren en parte a los de los años 2000 : el modelo actual no necesita plataformas enormes ni brillos llamativos para hacerse notar. Así, los que más se ven son los mules, tacos medios y diseños más depurados . El guiño dosmilero sigue estando, pero mucho más editado.

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Así, la moda de los zapatos peep-toe retornó de una manera más limpia, simple y bastante más fácil de usar en looks reales. Un punto destacado de esta moda es que ya no aparecen como zapatos exagerados ni como piezas de fiesta. En la actualidad, combinan con versiones más sobrias, líneas prolijas, tacos más elegantes y una abertura pequeña en la punta.

Los zapatos peep-toe se combinan fácilmente con jeans y faldas midi

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A diferencia de una zapatilla -que brinda un look muy casual-, al combinar el peep-toe con jeans se consigue levantar el look sin por ello endurecerlo. Este zapato consigue plasmar un punto intermedio, que hoy se siente nuevo otra vez. Con jeans rectos, oscuros o apenas relajados funciona especialmente bien. Incluso alcanza con que apenas asome desde abajo para que el conjunto cambie. Así, ese pequeño corte en la punta le da un aire más femenino y más pulido al jean de siempre, sin por esto volverlo demasiado formal.

En relación a las faldas midi, se presenta una situación distinta. Ya no se trata de afinar el denim, sino de hacer que la silueta respire un poco más. La falda midi, especialmente en otoño, puede verse demasiado seria si se combina siempre con botas o zapatos cerrados. El peep-toe cambia esa ecuación.

victoria-beckham-scarpe-stivali-peep-toe Una auténtica fanática de esta tendencia es Victoria Beckham, quien actualizó los peep-toe al espíritu contemporáneo.

En la actualidad, una auténtica fanática de esta tendencia es Victoria Beckham, quien actualizó los peep-toe al espíritu contemporáneo. No son pocos los especialistas en moda que afirman que ella fue quien redescubrió la moda de los botines peep-toe.