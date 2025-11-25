Victoria Beckham: reveló sus hábitos saludables y lo que come cada día

Tras alejarse del mundo de la música, Victoria Beckham se volcó de lleno a su trabajo como diseñadora de moda y empresaria. A los 51 años, la mujer de David Beckham reveló en una entrevista en qué consiste su alimentación basada en hábitos saludables . Ojo: una de las ex Spice Girls contó que –en su dieta - también deja lugar para algunos permitidos. ¿En qué basa sus principales cuidados y cuáles son aquellos gustitos que se da?

Victoria Beckham es mamá de cuatro hijos fruto de su matrimonio con David: Brooklyn; Romeo; Cruz y Harper. Recientemente, Vicky compartió sus secretos acerca de sus hábitos alimenticios. Y, al parecer, la clave para mantenerse en forma y saludable pasa por la constancia en sus rutinas.

Victoria Beckham basa su dieta saludable en el consumo de alimentos frescos y naturales como pescado fresco; verduras frescas y ensaladas; semillas y frutos secos.

En una reciente entrevista que concedió a un programa de la BBC, Victoria Beckham reveló que “intento ser bastante disciplinada en mi forma de comer. Como muy sano, me encanta la comida japonesa, mucho pescado, de cualquier tipo, cualquier tipo de verdura, mucha fruta, ese tipo de cosas. Como mucho pescado fresco, verduras frescas y ensaladas, así como semillas y frutos secos y hasta cuatro paltas por día”.

Asimismo, su esposo David Beckham contó entre bromas que “por desgracia, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo. Desde que la conocí, solo come pescado a la plancha y verduras al vapor. Casi nunca se desvía de eso”.

Claro que Victoria Beckham también se da algunos gustitos o permitidos: “Mi capricho es tomarme unas copas de vino tinto, también me encanta el tequila y sí que como carbohidratos”, y añadió que “no se trata de tener una talla determinada. Se trata de saber quién eres y estar contenta contigo misma. He encontrado mi propio equilibrio entre querer divertirme y ser disciplinada con la alimentación sana y el ejercicio”. Y admitió que redujo la cantidad de fruta porque “me puede hacer sentir bastante hinchada”.

Lo cierto es que los alimentos que prioriza Victoria Beckham se ajustan a la denominada dieta mediterránea, un patrón alimenticio basado principalmente en el consumo de plantas, asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, entre otras enfermedades.

La dieta mediterránea fue seleccionada como la mejor dieta para el año 2025 en el informe “Las mejores dietas de 2025” de US News & World Report. Por su parte, Manuel Moñino –titular de la Academia Española de Nutrición y Dietética- señaló que la dieta mediterránea es “rica en alimentos vegetales frescos, como por ejemplo, frutas, hortalizas, legumbres, granos enteros, frutos secos, y aceite de oliva, entre otros”. Y añadió que esa dieta contempla ”un consumo reducido de alimentos con alto contenido en grasas saturadas, sal y azúcares, como por ejemplo, los dulces, las carnes procesadas o los productos precocinados".