Protección Civil advierte sobre rutas con precaución extrema y visibilidad reducida. Se esperan rachas máximas desde el mediodía y mejoras recién el sábado.

Alerta naranja en Neuquén: nevadas, lluvias fuertes y viento en el inicio del fin de semana largo

Alerta naranja en Neuquén: nevadas, lluvias fuertes y viento en el inicio del fin de semana largo

Varios sectores de la provincia de Neuquén afrontan este viernes un escenario meteorológico complejo: alerta naranja por nevadas y lluvias intensas que afecta principalmente al sur provincial, el Corredor de los Lagos y la zona centro, justo en el arranque del fin de semana largo.

"Las nevadas están puntualizando principalmente en cotas altas, de 1.500 a 1.800 metros", precisó Carlos Cruz , director provincial de Protección Civil, en declaraciones radiales este viernes por la mañana. El funcionario detalló que las lluvias afectan desde Aluminé hacia Villa La Angostura , San Martín de los Andes y Junín de los Andes , con precipitaciones que se intensificaron durante la noche y la madrugada.

La situación también compromete a la zona centro de la provincia. Localidades como Zapala , Las Lajas y Loncopué ya registran vientos muy fuertes desde la noche del jueves, acompañados de lluvias y temperaturas en baja.

alerta neuquen

Alerta naranja en Neuquén: qué rutas están afectadas y qué se recomienda

El panorama vial es uno de los focos de mayor preocupación. Cruz confirmó que las rutas de la provincia se mantienen transitables, pero con extrema precaución, y advirtió sobre reducción de visibilidad por viento blanco en algunos sectores. Las bajas temperaturas generan además riesgo de formación de hielo en la calzada.

Entre los corredores más afectados se encuentran la Ruta Nacional 237, la Ruta 40, la ruta de los Siete Lagos, la ruta 46 y la ruta provincial 13, todas con lluvias de distinta intensidad y, en algunos tramos, nevadas.

Desde Protección Civil se reitera el llamado a la comunidad a informarse en medios oficiales antes de salir y a evitar desplazamientos bajo condiciones adversas cuando no sean estrictamente necesarios.

"Si no es necesario un desplazamiento bajo condiciones adversas, tratar de evitarlos", subrayó Cruz, quien anticipó que las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo desde el mediodía hacia la tarde de este viernes.

El temporal comenzaría a ceder el sábado por la tarde, cuando se esperan mejoras progresivas en las condiciones.

pino hachado cerrado

Un contexto que invierte la preocupación del año pasado

Cruz también puso en perspectiva la situación: tras una temporada 2025 marcada por el déficit hídrico y la emergencia por sequía, el escenario actual resulta alentador.

"Esperemos que esta situación permanezca y que podamos tener acumulación de nieve en nuestras montañas cordilleranas", afirmó, recordando que la nieve no solo impacta en el turismo sino también en la producción agropecuaria y en el abastecimiento de agua a numerosas localidades de la provincia que dependen exclusivamente de ese recurso.

Las precipitaciones, aunque complejas en términos de movilidad y seguridad vial, representan un aporte fundamental para los caudales de los ríos neuquinos de cara al invierno y al verano siguiente.