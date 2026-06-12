Se esperan nevadas, viento blanco y ráfagas de hasta 120 km/h: alerta naranja del SMN

En algunas zonas se pronostican acumulaciones estimadas entre 40 y 60 centímetros de nieve.

El SMN emitió dos alertas de nivel amarillo y naranja para las próximas horas.

En el inicio del fin de semana largo por el feriado trasladable del 17 de junio al lunes 15, y a nueve días del comienzo del invierno, las condiciones climáticas en varias regiones del país están marcadas por las bajas temperaturas. Y ahora se suma varias alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por vientos intensos y fuertes nevadas que afectarán a varias provincias durante este viernes.

De acuerdo con el informe oficial, la alerta naranja comprende a la provincia de Neuquén, donde se prevé nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 40 y 60 centímetros de nieve, aunque en algunos puntos estos valores podrían ser superados.

Además, en las zonas de mayor altitud existe la posibilidad de que se produzca viento blanco, un fenómeno que reduce considerablemente la visibilidad y dificulta la circulación.

En sectores de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas, generando condiciones adversas para el tránsito y las actividades al aire libre.

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Asimismo un sector de la provincia de Río Negro estará alcanzada por una alerta de nivel amarillo. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 cm y no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Alerta por vientos que alcanzarán los 120 km/h

Por otro lado, el SMN emitió alerta por un temporal de viento que afectará a varias provincias este viernes. La alerta de nivel amarillo por vientos fuertes alcanzará a las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según las previsiones meteorológicas, se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. A esto se sumarán ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunas localidades.

En toda la zona costera de la provincia de Tierra del Fuego rige una alerta de nivel naranja. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar localmente los 120 km/h.

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Recomendaciones del SMN

Frente a estos fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja tomar medidas preventivas para reducir riesgos: