Pronostican vientos de 120 km/h, hasta 80 mm de lluvia y fuertes nevadas: alerta naranja del SMN

Se advierte por la presencia de tormentas, granizo y posible viento blanco. Cuáles serán las zonas con mayor impacto.

El SMN emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

El inicio de semana sigue marcado por gran inestabilidad climática y descenso de la temperatura. A estas condiciones se suma la advertencia por la presencia de fuertes fenómenos de gran intensidad en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas amarilla y naranja por tormentas, vientos fuertes, lluvias y nevadas para este martes 21 de julio.

El organismo nacional indicó que está vigente una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Asimismo, rige otra alerta de nivel naranja por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h e importante actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las advertencias alcanzan a sectores de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, aunque en gran parte de estas dos últimas rige el nivel naranja, que anticipa fenómenos de mayor intensidad.

Alerta por fuertes nevadas

Además, durante esta jornada rige una alerta naranja por nevadas intensas y persistentes. "Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual", precisó el SMN.

La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad. Y afectará a las provincias de Mendoza y San Juan.

La bomba polar provocará nieve en sectores inusuales del país.

También hay una alerta amarilla por nevadas para zonas de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. El área de alta cordillera será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en todo el período de alerta amarillo, pudiendo ser superados de forma puntual.

La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad. En las zonas más bajas se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 20 centímetros. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o lluvia.

Alerta naranja por vientos de más de 120 km/h

El SMN confirmó que hay una alerta amarilla por vientos fuertes. En esa área, el organismo indicó que se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Esta alerta afectará a las zonas de Neuquén, Salta, La Rioja y Catamarca.

El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Además, rige otra alerta naranja por los vientos intensos. El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h en los niveles más altos.

Este fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad en las provincias de La Rioja, Santiago del Estero y Salta.

Alerta por intensas lluvias

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias que afectará al sur de la provincia de Buenos Aires, en zonas como Bahía Blanca, el oeste de Patagones, el oeste de Villarino, Puán y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Por su parte, el organismo nacional advirtió que durante esta jornada rige una alerta amarilla por viento Zonda para las provincias de Salta y Jujuy. En esa línea, el SMN resaltó que "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".