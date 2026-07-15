Ingresa un frente frío y húmedo a Neuquén: lluvias, nevadas y fuertes vientos desde este miércoles

El ingreso de un frente frío y húmedo comenzó a impactar en distintos puntos de la provincia de Neuquén, con lluvias, nevadas y fuertes vientos que complican la transitabilidad y motivaron un amplio despliegue preventivo de los organismos provinciales.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) advirtió que la mayor intensidad se espera en las cuencas de los ríos Neuquén y Colorado , en tanto que Defensa Civil monitorea la evolución del fenómeno.

El escenario coincide con el lanzamiento del Operativo Nieve 2026 , mediante el cual el Gobierno provincial reforzó los dispositivos de prevención, asistencia y control en rutas de toda la provincia para garantizar una circulación segura durante la temporada invernal. El operativo articula el trabajo de organismos provinciales y nacionales con presencia en los principales corredores turísticos y pasos fronterizos.

Desde primera hora de este miércoles, quedó inhabilitado e intransitable el Paso Internacional Pino Hachado. En diálogo con Radio y Televisión del Neuquén (RTN), Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, alertó sobre un desmejoramiento de las condiciones climáticas para los próximos días.

Asimismo, Cruz recomendó evitar la circulación hacia Chile. “El país vecino está bajo alerta crítico y allí la situación es mucho más compleja”, indicó.

“Estamos realizando diferentes acciones para prevenir todo lo que tiene que ver con este ingreso de un frente frío y húmedo que va a provocar lluvias en el sur de la provincia. Además, desde Aluminé hasta el norte neuquino tenemos alerta naranja por nieve. En el norte provincial se esperan vientos muy fuertes para los próximos días”, señaló.

“Estamos desplegados en gran parte de la provincia. El fin de semana largo se hicieron asistencias en las rutas provinciales y nacionales, donde se trabajó coordinadamente con la Policía y Vialidad”, agregó. Ante esta situación, se recomienda transitar con portación de cadenas e indumentaria adecuada para bajas temperaturas.

Frente frío en Neuquén: el detalle por zona

Según el reporte de la AIC, este jueves se registrarán períodos ventosos con ráfagas fuertes sobre las zonas de meseta, mientras que en los valles y la costa rionegrina persistirá la nubosidad, con mejoramientos temporarios.

Cordillera: se esperan fuertes vientos, lluvias y nevadas. La AIC reportó que se intensifican las precipitaciones, con lluvias y nevadas sobre la zona de los Lagos (cuencas de los ríos Limay y Collón Curá) y mayor intensidad en las cuencas altas de los ríos Neuquén y Colorado. Se prevé un aumento de los escurrimientos y de los caudales de ríos y arroyos, que será moderado por los lagos y embalses presentes en dichos cursos de agua. Nevadas en rutas y ciudades cordilleranas, con probabilidad de viento blanco durante el jueves.

María Isabel Sánchez

Valles del Río Neuquén y Río Negro: tiempo mayormente templado y estable, con ingreso de aire húmedo y nubosidad variable. Vientos moderados el viernes y períodos de inestabilidad durante el fin de semana. En lo que respecta a las regiones Confluencia y Vaca Muerta, se esperan vientos y lluvias hacia el fin de semana. El mismo panorama se espera para toda la provincia.

Meseta centro norte de Neuquén y Región Sur rionegrina: Vientos e inestabilidad. Precipitaciones débiles y aisladas, especialmente en el oeste de la Región Sur neuquina y rionegrina. Los vientos se intensificarán este jueves, con ráfagas superiores a 60 km/h. Descenso de la temperatura durante el fin de semana.

A la hora de viajar, es necesario consultar el estado de rutas que está disponible en la página de Vialidad Neuquén https://www.dpvneuquen.gov.ar o en el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.