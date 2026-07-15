Avanzan las obras del nuevo SAF de Melipal que duplicará la oferta deportiva en el oeste

El barrio Melipal contará con más espacio para la práctica de actividad física, vóley y básquet. Los detalles del espacio que ofrece clases gratuitas.

Con la construcción de un nuevo SAF (Salón de Actividad Física), el barrio Melipal duplicará la oferta de deportes gratuitos para sus vecinos a partir de 2027. La Municipalidad de Neuquén planea genrerar una mini ciudad deportiva en ese tradicional barrio del oeste neuquino, similar a la que ya congrega a cientos de ciudadanos en otros barrios de la capital.

El intendente Mariano Gaido recorrió este miércoles la obra que está ejecutando la Municipalidad de Neuquén en el barrio Melipal y que incluye la construcción del nuevo SAF (Sala de Actividad Física). Ubicado en un punto estratégico, este proyecto duplicará la cantidad de vecinos y vecinas que podrán acceder a la oferta deportiva gratuita en esa zona de la ciudad.

Durante la recorrida, Gaido contó que la inauguración se proyecta para los primeros meses de 2027, destacó el ritmo de ejecución de la obra y resaltó el trabajo de las empresas y trabajadores neuquinos que la llevan adelante: "Quiero poner en valor que estamos en el barrio Melipal y en una nueva ciudad deportiva, con un avance de obra que realmente es un ejemplo en el país", dijo y luego remarcó “la rapidez con la que se viene llevando adelante este proyecto”.

En ese marco, el jefe comunal valoró la importancia que tienen estos espacios en los barrios y recordó que tanto Melipal como el barrio Confluencia fueron, hace varios años, escenario de hechos de violencia que trascendieron a nivel nacional. "Pero hoy, en el barrio Confluencia, en Boerr y Obrero Argentino, tenemos una ciudad deportiva que ya inauguramos, y en este lugar, en Melipal, vamos a inaugurar otra. Es decir, en lugares donde había situaciones de conflicto y de violencia, transformamos los espacios apostando al deporte, a la cultura y a la vida sana", sostuvo.

La nueva mini ciudad deportiva permitirá que 1.200 chicos y chicas de la zona oeste de la ciudad cuenten con un polideportivo cerrado de 1.500 metros cuadrados, con vestuarios, calefacción y todos los servicios de primera categoría. "Es lo que necesita una capital, y realmente estamos orgullosos”, indicó el intendente y remarcó además que la Municipalidad de Neuquén destina $4.500 millones, “con fondos propios y sin endeudamiento" a esta obra.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que este SAF representa "un sello de la gestión del intendente Mariano Gaido" y forma parte de una política sostenida de inversión.

Además, señaló que esta iniciativa permitirá duplicar la cantidad de participantes que actualmente concurren al predio lindero del futuro SAF donde se desarrollan actividades al aire libre. "Acá se practican voley, EFI y básquet; ahora todas esas actividades también se desarrollarán en un espacio cubierto, con más capacidad y además se ampliarán las ofertas deportivas y recreativas", explicó y detalló que actualmente 600 chicos y chicas practican deportes en este espacio.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, detalló el estado actual de los trabajos. "En este momento tenemos en marcha toda la obra de hormigón: las tribunas y sus columnas ya están ejecutadas. En paralelo, se avanza con la estructura metálica que luego se montará sobre estas columnas de hormigón. Ese trabajo se realiza en talleres externos y se traslada terminado para su montaje directo sobre lo que hoy tenemos en hormigón a la vista", explicó.

Bruno precisó que los plazos de ejecución se cumplen según lo previsto: "Estamos en un porcentaje de avance de más del 30% en la obra de hormigón. El siguiente paso es la colocación de piso y, una vez concluida esa etapa, continuaremos con el montaje de la estructura metálica”, cerró la funcionaria.